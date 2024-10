Lũ sông Hồng lên trở lại ảnh hưởng thế nào tới cầu phao Phong Châu?

Hôm nay, 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo đợt lũ mới trên sông Hồng và các sông nhỏ chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng, lũ trên sông Hồng tại đầu nguồn Lào Cai đã lên 80,04m, trên báo động 1 là 0,04m. Đến 10 giờ, lũ đạt đỉnh 81,01m, dưới báo động 2 là 0,99m, và đang xuống.

Mưa diện rộng ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc cũng gây đợt lũ trên các sông nhỏ ở Lào Cai, Yên Bái, với đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Dự kiến, thủy điện Đồng Sung trên suối Ngòi Thia đổ vào sông Hồng đoạn qua Yên Bái có thể xả lưu lượng 2.500m3/s.

Với diễn biến đầu nguồn như vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến ngày mai, 2-10, lũ tại sông Hồng đoạn qua Yên Bái sẽ lên nhanh.

Sông Hồng qua Yên Bái rồi xuống Phú Thọ, tới khu vực cầu phao Phong Châu, vừa đưa vào khai thác hai ngày nay, trước khi nhận thêm nước sông Lô, sông Đà rồi chảy tiếp xuống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, rồi đổ ra biển.

Vậy diễn biến lũ trên nguồn sông Hồng sẽ ảnh hưởng thế nào tới cầu phao Phong Châu?

Trả lời PLO, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết lực lượng thường trực tại cầu phao dã chiến Phong Châu đã có số liệu thủy văn đầu nguồn sông Hồng ở Lào Cai, Yên Bái. Bộ phận chuyên môn đang theo dõi diễn biến dưới hạ lưu, đoạn chảy qua cầu phao.

"Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2m/s trở xuống. Nếu dòng chảy mạnh hơn thì đã có phương án, chẳng hạn cắt cầu để đảm bảo an toàn" - ông Chiến nói.

Không khí lạnh đang tràn xuống các tỉnh phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, 1-10, không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22oC, vùng núi 17-19oC, vùng núi cao có nơi dưới 16oC. Ở Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23oC.

Khu vực Hà Nội đêm nay trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23oC. Từ đêm ngày 2 đến 4-10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21oC.