Chính phủ có 3 tân Phó Thủ tướng 26/08/2024 15:26

Ngày 26-8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội tiến hành quy trình kiện toàn một số chức danh, trong đó có việc phê chuẩn bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân sự được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng được các đại biểu Quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình công tác trong ngành Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng vào những năm 1980. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (C15-Bộ Công an) và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại cơ quan này. Tháng 4-2007, ông được phong hàm Thiếu tướng Công an.

Tháng 4-2008, khi đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông được điều động, luân chuyển về Quảng Ngãi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Hơn ba năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ cương vị này trong hơn một năm.

Đến tháng 7-2011, ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này trong gần năm năm.

Tháng 4-2016, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tháng 4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 4-2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn

Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn 62 tuổi, quê ở TP Hà Nội; trình độ là Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Bùi Thanh Sơn vào ngành ngoại giao từ 2-1985 và làm chuyên viên Bộ Ngoại giao; chuyên viên Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao vào cuối những năm 1980. Sau đó, ông làm chuyên viên, Trưởng Ban Nghiên cứu Âu-Mỹ, Chánh Văn phòng, Tập sự Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3-2000 đến tháng 7-2003, ông làm Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Bí thư Chi bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trong năm năm sau đó, ông Bùi Thanh Sơn giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 11-2009, ông làm trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại.

Ông được phân công làm Thứ trưởng Thường trực từ tháng 7-2016 đến tháng 3-2021.

Tháng 4-2021, ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến nay.