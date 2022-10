Chờ bồi thường nứt nhà do thi công công trình

(PLO)- Hơn ba năm qua, 24 hộ dân ở Ninh Thuận bị hư hỏng nhà cửa do thi công đập hạ lưu sông Dinh vẫn chờ bồi thường.

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, người dân ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận thông tin về việc nhà người dân bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi công trình thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh. Trong quá trình thi công, nhà của một số hộ dân bị ảnh hưởng như rung lắc, nứt vách tường nhà.

Đã ba năm qua, có gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để sửa chữa nhà bị hư hại do dự án này gây ra.

Bà Trần Thị Tâm ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải cho biết năm 2018 đập hạ lưu sông Dinh tổ chức thi công. Máy móc cơ giới đóng trụ cầu và thi công đường dẫn đã gây rung chấn, làm nhà người dân rung lắc, nứt rất nhiều, trong đó có nhà bà.

Sau đó, gia đình bà đã yêu cầu dự án ngừng thi công. Lúc này, chính quyền địa phương cùng với chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cam kết sẽ bồi thường và chịu trách nhiệm với hư hỏng tài sản của người dân.

Đập hạ lưu sông Dinh có vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, là công trình trọng điểm ngăn mặn do ảnh hưởng của thủy triều được khởi công vào năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020. Đập tạo thành hồ nước ngọt dung tích khoảng 3,5 triệu m3 phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư dọc hai bờ sông và bổ sung nước cho các khu công nghiệp huyện Thuận Nam, Ninh Phước.

Sau nhiều năm hư hỏng do ảnh hưởng từ rung chấn xây dựng của công trình, ngôi nhà bà Tâm xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Nhiều mảng tường bị bong tróc khiến bà Tâm rất lo lắng.

“Sau khi tôi phản ánh vụ việc, có người vào chụp ảnh, lập biên bản xong rồi đi luôn đến giờ. Mùa mưa bão đến, chúng tôi rất lo lắng khi ở trong ngôi nhà hư hỏng như thế này” - bà Tâm nói.

Cách đó không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, do nằm gần đập ngăn mặn hạ lưu sông Dinh. Chị Dung cho biết rung chấn lớn gây ảnh hưởng, làm móng nhà bị sụt lún. Do đó, tường nhà bị kéo nứt nhiều nơi. Hiện căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng.

“Nền nhà đã bị lún nên không thể sửa chữa mà bắt buộc phải xây mới. Chính quyền đã kiểm tra và họp rất nhiều lần nhưng chưa có hướng giải quyết gì cho gia đình tôi” - chị Dung nói.

Trao đổi với PV, bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, cho biết chủ đầu tư dự án xác nhận quá trình thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh đã gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Chi cục đã thương lượng, bồi thường cho hơn 40 hộ gia đình. Riêng 24 hộ dân còn lại vẫn chưa đồng ý với phương án bồi thường.

Chi cục đã thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, xác định số tiền bồi thường khoảng 1,2 tỉ đồng. Đơn vị thi công đã đồng ý chi trả số tiền trên, tuy nhiên hiện đơn vị thi công vẫn chưa cân đối được nguồn vốn.

“Doanh nghiệp đã đồng ý bồi thường nhưng đang gặp khó khăn nên xin neo đến nay. Dự kiến trong quý IV sẽ chi trả cho người dân” - bà Vân nói.

