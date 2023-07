'Chờ kháng nghị', VKSND tỉnh Khánh Hòa chưa bồi thường cho người bị oan

(PLO)- VKSND tỉnh Khánh Hòa chưa thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật với lý do chờ kết quả giải quyết việc kháng nghị, trong khi VKSND Tối cao đã trả lời không có cơ sở để kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngày 2-7, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thông báo chưa thi hành bản án bồi thường oan đối với ông Huỳnh Chiếm Phái (sinh năm 1931, mất năm 2015, quê phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Trước đó, theo bản án phúc thẩm tuyên ngày 13-5-2022, VKSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho những người đồng thừa kế của ông Phái hơn 1,6 tỉ đồng. Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (con trai ông Phái và đại diện cho nguyên đơn) đã có đơn yêu cầu VKSND tỉnh thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đang chờ kết quả giải quyết việc kháng nghị

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, ngày 4-5, cơ quan này có công văn kèm hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao thẩm định hồ sơ, cấp kinh phí để VKSND tỉnh Khánh Hòa chi trả tiền bồi thường thiệt hại theo quy định. Ngày 6-6, VKSND Tối cao có công văn trả lời với nội dung chuyển lại hồ sơ để chờ kết quả giải quyết của VKSND Tối cao.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cơ quan này đang chờ kết quả giải quyết việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm (tuyên VKS thua kiện và phải bồi thường - PV) theo đề nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng và khi có kết quả sẽ tiến hành giải quyết bồi thường cho ông Phái theo quy định.

Trong khi đó, hồi tháng 3-2023, VKSND Tối cao có công văn trả lời ông Huỳnh Chiếm Hoạnh là không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm ngày 13-5-2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 4-2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định buộc VKSND tỉnh này phải thi hành bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. Tuy nhiên, đầu tháng 5-2023, quyết định này bị thu hồi với lý do là quyết định buộc thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền.

Hành trình đi tìm công lý đầy gian nan

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 42 năm, tối 18-10-1981, tại xã Ninh Giang (nay là phường Ninh Giang, thuộc thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) xảy ra vụ chủ tịch UBND xã này bị bắn chết.

Hôm sau, Công an tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) bắt tạm giam ông Huỳnh Chiếm Phái cùng ba người khác để điều tra tội giết người. Sau hơn 13 tháng bị tạm giam, đến ngày 2-2-1983, ông Phái được VKSND tỉnh này ra lệnh tạm tha với lý do “xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”.

Sau khi ông Phái liên tục kêu oan, tháng 12-2009, VKSND tỉnh Khánh Hòa giao cho gia đình ông bản sao quyết định đình chỉ điều tra do VKSND tỉnh Phú Khánh ban hành ngày 25-9-1984. Quyết định nêu rõ: “Xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người”.

Tiếp tục hành trình đi tìm công lý, ông Phái và các con tiếp tục gõ cửa nhiều nơi. Mãi đến tháng 8-2019, sau khi có sự vào cuộc của nhiều cơ quan ở trung ương, chỉ đạo của VKSND Tối cao, VKSND tỉnh Khánh Hòa mới cải chính, xin lỗi công khai khi ông Phái đã chết gần bốn năm.

Đã bồi thường cho người bị oan khác Tháng 11-2020, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã bồi thường 511 triệu đồng cho ông Trần Bê (65 tuổi, ngụ phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa). Ông Trần Bê cũng là người bị bắt giam oan trong vụ án mà ông Phái bị bắt giam oan hồi tháng 10-1981. Ông Bê bị tạm giam gần ba năm. Mãi đến tháng 9-2019, VKSND tỉnh Khánh Hòa mới tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Bê. Sau đó, ông Bê có đơn khiếu nại, yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường oan.

TẤN LỘC