Chồng đòi ly hôn, vợ đồng ý nhưng tranh chấp 6 cây vàng

Mới đậy, TAND huyện Đức Hòa, Long An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn, tranh chấp con chung, chia tài sản chung giữa nguyên đơn là ông L và bị đơn là bà H. Tuy nhiên, sau đó phiên toà bị hoãn theo đơn của bà H.

Trước đó, ngày 3-1, TAND huyện Đức Hòa đã tiến hành hòa giải và tiến hành đối chất vụ án ly hôn này.

Tại buổi này, ông L trình bày rằng ông và bà H chung sống với nhau vào năm 2018, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Quá trình chung sống có 1 con chung (sinh năm 2019).

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc được một thời gian ngắn thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng không thành nên đã ly thân từ tháng 11-2020 nên ông yêu cầu ly hôn với bà H.

Về con chung, ông L yêu cầu được tiếp tục nuôi con, không yêu cầu cấp dưỡng.

Về tài sản chung, ông L cho rằng khi ông và bà H tổ chức lễ cưới hỏi, cha mẹ ông có cho vợ chồng ông một số nữ trang cưới (đôi bông, nhẫn cưới, vòng vàng...). Sau khi chung sống với nhau thì toàn bộ nữ trang trên do bà H quản lý. Ông không yêu cầu chia.

Bà H thì cho rằng tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, ông L xin ly hôn thì bà đồng ý. Về con chung, bà yêu cầu nuôi con chung, không yêu cầu ông L cấp dưỡng.

Về tài sản chung, bà H trình bày rằng khi tổ chức lễ cưới, bà được cha mẹ ông L tặng một số nữ trang. Đồng thời tại buổi lễ, cha mẹ chồng cho chung 5 cây vàng mềm 9999, có chụp hình lúc cho vàng.

Quá trình chung sống, mẹ ruột ông L đã bán một số nữ trang nên tổng số vàng cưới của vợ chồng bà là 6 cây vàng 9999. Chỉ còn 1 đôi bông vàng trắng và 1 cặp nhẫn cưới thì bà H vẫn đang giữ.

Cũng theo bà H, số vàng này trước đây để trong tủ ở phòng riêng của vợ chồng bà nhưng mẹ ông L cho rằng ông L đã sử dụng làm ăn thua lỗ.

Vì vậy, theo bà H, hai vợ chồng có tài sản chung là 6 cây vàng 9999 được tặng cho khi kết hôn, hiện số vàng do ông L giữ. Khi ly hôn, bà yêu cầu tòa án chia đôi số vàng trên, cụ thể bà yêu cầu nhận một nửa giá trị số vàng tương đương số tiền 165 triệu đồng.

Về 6 lượng vàng này, ông L phủ nhận, ông cho rằng không có việc cha mẹ ông cho tổng cộng 6 cây vàng 9999 như bà H trình bày. Vì vậy, việc bà H yêu cầu chia 3 cây vàng 9999 ông không đồng ý.

Mẹ ông L nói gì?

Mẹ ông L (tham gia với tư cách người liên quan) thì cho rằng khi tổ chức cưới hỏi bà có cho ông L một số nữ trang cưới.

Sau khi kết hôn, toàn bộ nữ trang trên do bà H quản lý. Đối với số vàng (5 lượng vàng 9999-PV) trong tấm hình cưới do bà H cung cấp, do khi rước dâu về đến nhà bà, lúc làm lễ thì bà có lấy 5 miếng vàng SJC để chụp hình tượng trưng chứ không phải vàng cưới cho dâu trong ngày cưới. Vì giữa bà và mẹ của bà H chụp hình tượng trưng, bà xác định hoàn toàn không có cho bà H 5 cây vàng như bà H trình bày, cũng không có việc bà bán số nữ trang thành tổng số vàng cưới là 6 cây vàng như bà H trình bày.

Về việc bà H cung cấp đoạn ghi âm giữa bà với mẹ ông L, mẹ ông L xác nhận giọng nữ trong đoạn ghi âm do bà H cung cấp là bà. Tuy nhiên, mẹ ông L cho rằng 6 cây vàng trong đoạn ghi âm mà bà H nhắc đến bà nghĩ là 6 cây vàng đó là của ông L có trước đây, chứ không phải là vàng cưới.