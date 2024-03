Chủ cửa hàng tạp hóa theo dõi kẻ trộm rồi báo công an

Ngày 2-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho bà Hoàng Thị L (chủ tiệm tạp hóa), vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Người phụ nữ đã cảnh giác phát hiện kẻ trộm, rồi trình báo công an. Ảnh: CACC

Chị L chính là người đã phát hiện kẻ trộm, rồi thông báo đến lực lượng công an. Từ đó, lực lượng công an đã bắt được kẻ trộm chuyên nghiệp.

Theo cơ quan công an, khuya ngày 10-11-2023 chị L phát hiện tại dãy trọ của gia đình mình có một nam thanh niên dấu hiệu khả nghi, rình mò nhiều lần vào dãy trọ.

Lúc này, chị L đã theo dõi từng động thái của người này, khi thấy nam thanh niên chuẩn bị trộm một chiếc xe máy, nên bà L đã hô hoán và cùng người ở trọ tìm cách ngăn cản, đồng thời trình báo công an phường An Bình.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ nam thanh niên.

Qua đấu tranh, người này tên là Trương Anh Kiệt (19 tuổi, quê ở Đồng Nai). Kiệt khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trước đó.

LÊ ÁNH