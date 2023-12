Chủ thầu xây dựng trộm xe của thợ đem đi cầm cố

Ngày 20-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân vừa bắt giữ bị can truy nã Vũ Văn Hùng (32 tuổi; trú tại tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, anh C. (34 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Kạn) là thợ xây tại công trình ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân do Hùng là chủ thầu xây dựng công trình này.

Ngày 21-8, chủ thầu xây dựng trộm chiếc xe máy của anh C. rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Hùng với tội danh trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị can Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Văn Hùng. Hùng bị bắt giữ ở Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ sau nửa tháng công an truy nã.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.

PHI HÙNG