Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(PLO)- Thị xã Phú Mỹ cho hay công tác kiểm đếm cơ bản thuận lợi, đa số hộ dân có đất thu hồi đồng thuận, hợp tác với Tổ kiểm đếm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đoàn công tác vừa làm việc với Thị xã Phú Mỹ để nghe báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đa số hộ dân có đất thu hồi đồng thuận

Thị xã Phú Mỹ đánh giá, về công tác kiểm đếm cơ bản thuận lợi, đa số hộ dân có đất thu hồi đồng thuận, hợp tác. Ngoài hai tổ tuyên truyền, vận động của thị xã thì vừa qua Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cũng đã thành lập năm tổ tuyên truyền, vận động.

Về khó khăn, do bản đồ thu hồi đất được phê duyệt chậm hơn kế hoạch gần hai tháng, hơn nữa ranh bản đồ thu hồi chính thức sai lệch so với bản đồ thu hồi dự kiến ban đầu do đó phải tổ chức kiểm đếm lại nhiều hộ.

Còn khoảng 12 ha/287 hộ và ba tổ chức chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cần phải điều chỉnh để có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất cho các hộ theo quy định.

Các hộ dân còn có ý kiến, kiến nghị như điều chỉnh quy hoạch phần diện tích trước đây quy hoạch là đường cao tốc nhưng hiện nay thu hồi không hết, thu hồi hết diện tích nhỏ lẻ, bồi thường nhà ở sát chân cầu vượt; Yêu cầu thu hồi hết diện tích đất không có lối ra sau thu hồi đất làm dự án hoặc bổ sung thiết kế xây dựng đường dân sinh...

Từ đây, Thị xã Phú Mỹ kiến nghị tỉnh điều chỉnh, cập nhật quy hoạch đối với phần diện tích khoảng 12 ha thuộc dự án chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thị xã Phú Mỹ; sớm ban hành quyết định giao đất đối với hai khu tái định cư giai đoạn 1 để làm cơ sở giao đất tái định cư dự án; xem xét có ý kiến giải quyết đối với nội dung kiến nghị của các hộ dân như đã nêu trên.

Cần rà soát kỹ các hồ sơ để tránh sai sót

Tại cuộc họp, các thành viên đoàn công tác cũng như ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của Thị xã Phú Mỹ đối với việc bồi thường, GPMB dự án trọng điểm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất phải thu hồi làm tốt dẫn tới sự đồng thuận cao, trong đó có vấn đề giá bồi thường.

Ông Thọ nhấn mạnh dù thời gian gấp nhưng các ngành chức năng thị xã Phú Mỹ cần rà soát kỹ các hồ sơ để tránh sai sót. Cần tăng cường cán bộ có chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ công việc. Đối với kiến nghị thu hồi hết đất của người dân cần có thống kê rõ, cụ thể diện tích còn lại sau thu hồi là bao nhiêu từ đó đề xuất tỉnh xem xét giải quyết. Việc giải quyết các trường hợp này phải trên tinh thần đúng quy định pháp luật...

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu riêng đoạn Thị xã Phú Mỹ đi qua bốn xã, phường (gồm phường Mỹ Xuân, Hắc Dịch, xã Tóc Tiên và xã Châu Pha), tổng chiều dài khoảng 15,73 km, diện tích thu hồi hơn 115 ha/1.090 hộ và tổ chức (1.076 hộ và 14 tổ chức)/410 căn nhà... Đến 6-2, Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành kiểm đếm được 909 hộ và 11 tổ chức, đạt tỷ lệ 84,4%. Các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông đã kiểm đếm xong... Thị xã Phú Mỹ cũng đã ban hành 965 thông báo thu hồi đất cho các hộ và tổ chức, đạt tỷ lệ hơn 88,55. Hội đồng bồi thường thị xã cũng đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 175 hộ và một tổ chức. Trong đó các hộ và tổ chức của phường Mỹ Xuân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định và đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Đối với 901 hộ và 13 tổ chức còn lại trên địa bàn phường Hắc Dịch, xã Tóc Tiên, xã Châu Pha thì Hội đồng bồi thường thị xã đang lập tiếp tục xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ theo quy định. Dự kiến trong vòng 10 tuần tức từ nay tới 15-4 sẽ thông qua. Đến hết tháng 4-2023, thị xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ các hộ thuộc dự án, hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra...

