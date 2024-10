Chủ tịch Bình Định: Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 22/10/2024 09:16

Ngày 22-10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa có công văn đôn đốc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai khung danh mục nhiệm vụ thực hiện chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, các nhiệm vụ cụ thể được chỉ ra tại kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Kim Kinh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, giới thiệu cổng Công dân số. Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chất lượng dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu về mức độ, thuận lợi, đơn giản, thân thiện với người dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lưu ý không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp các thông tin, giấy tờ đã được số hóa Thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thường xuyên rà soát, đánh giá, cảnh báo tình hình an toàn, an ninh thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, công bố, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, số lượng thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh vẫn còn hạn chế rất nhiều so với nhiều địa phương cấp tỉnh khác.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh phải phân định rõ thủ tục hành chính nội bộ.

Từ đó, quyết liệt chỉ đạo việc rà soát, công bố, đơn giản hóa theo thẩm quyền đối với các thủ tục hành chính nội bộ được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định trong nội dung quy chế, quy trình xử lý công việc trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, rà soát, hoàn thành việc tham mưu, đề xuất công bố tối thiểu 70% số lượng thủ tục hành chính còn tồn đọng và đơn giản hóa 20% số lượng được công bố ngay trong năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.