Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Ngày 18-10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao Vành đai – con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cá nhân tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Samdech Techo Hun Sen cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN.

Là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Hun Manet đảm nhiệm cương vị mới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường gặp gỡ, trao đổi để thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ngày 23-7-2023.

Chúc mừng Ngài Hun Manet được bầu làm Thủ tướng, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành Chính phủ của Thủ tướng Hun Manet, Vương quốc Campuchia sẽ ngày càng phát triển phồn vinh với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, đã luôn kề vai sát cánh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là nhu cầu tất yếu, khách quan, cần được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia làm ăn, sinh sống, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn.

Thủ tướng Hun Manet nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp để cùng nhau tìm ra phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cho rằng tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam là hết sức quan trọng để đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ ba nước, kết nối ba nền kinh tế, trong đó có thương mại, đầu tư, du lịch - ba nước một điểm đến cũng như là tăng cường hợp tác trong ASEAN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Hun Manet cho rằng với đà phát triển của quan hệ kinh tế-thương mại song phương như hiện nay, hai nước vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông và xem xét mở thêm các cửa khẩu quốc tế.

Thủ tướng Hun Manet nhất trí hai bên cần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; cảm ơn Việt Nam đã cấp học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam.

Coi hợp tác an ninh – quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo đảm giữ vững ổn định, an toàn, an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới. Hai bên cũng bày tỏ quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành 16% khối lượng phân giới, cắm mốc còn lại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

Việt Nam, Lào, Campuchia hợp tác phát triển kinh tế số (PLO)- Để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong thời gian tới, ba quốc gia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số.

VIẾT THỊNH