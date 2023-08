Chủ tịch Sóc Trăng kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)- Người dân có thể phản ánh qua ứng dụng VNeID trên điện thoại di động, qua hòm thư góp ý tố giác tội phạm hoặc đến trực tiếp trụ sở công an cấp xã.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, vừa ký văn bản kêu gọi người dân của tỉnh thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn cho người dân, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thống kê trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 37 vụ với 67 người vi phạm liên quan vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã khởi tố 6 vụ với 16 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 17 đối tượng.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, cạnh đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể người dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cụ thể, không tàng trữ, sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Cạnh đó, tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Từ đó, cơ quan chức năng nắm thông tin để vận động thu hồi hoặc đấu tranh xử lý, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Về hình thức tố giác, UBND tỉnh hướng dẫn bà con có thể phản ánh qua ứng dụng VNeID trên điện thoại di động, qua hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hay đến trực tiếp trụ sở công an cấp xã.

Người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các địa phương trong tỉnh kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, xử lý các vấn đề liên quan công tác quản lý, sử dụng và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định.

