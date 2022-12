Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

(PLO)- Siết chặt kiểm tra an toàn xe ô tô nhất là xe chở khách, cương quyết không cho tham gia giao thông đối với những xe không đủ điều kiện, sử dụng bia, rượu...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị khu quản lý đường bộ IV chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các công trình giao thông, yêu cầu các nhà đầu tư BOT kịp thời khắc phục hư hỏng, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông… đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Ngoài ra phải đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông, nếu ùn tắc phải tạm dừng thu phí và giải tỏa ngay. Kiểm tra chấn chỉnh đảm bảo an toàn giao thông các dự án đang triển khai, đặc biệt là cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các “điểm đen”, tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Siết chặt kiểm tra an toàn xe ô tô nhất là xe chở khách. Cương quyết không cho tham gia giao thông đối với những xe không đủ điều kiện, lái xe không có giấy phép lái xe, sử dụng bia, rượu

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, huy động tối đa lực lượng ra quân thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tập trung vào phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải, xe dù, bến cóc, chở quá số người quá quy định...;

Sẵn sàng bố trí lực lượng chức năng kiểm tra, phân luồng khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực: ngã tư Vũng Tàu, ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Amata - cầu Sập, khu vực chợ Sặt, chợ Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (đều thuộc TP Biên Hòa), quốc lộ 51, quốc lộ 1, đường Võ Nguyên Giáp…

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực Bến xe Biên Hòa, Bến xe Đồng Nai, Bến xe Dầu Giây, Trạm dừng nghỉ Xuân Lộc.

