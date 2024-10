Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Làm đường bé quá là có lỗi với thế hệ tương lai 11/10/2024 21:17

Chiều 11-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh, Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại đây, cử tri Vũ Văn Tĩnh (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) phản ánh các tuyến đê ở nhiều địa phương khác được đầu tư khá bài bản, mặt cắt đê rộng, mặt đường trải thảm nhựa rất đẹp. Riêng huyện Mê Linh và Đông Anh thì đoạn trải thảm nhựa, đoạn đổ bê tông, như rắn “cạp nong, cạp nia”.

Cử tri Vũ Văn Tĩnh, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. Ảnh: Trọng Phú

“Tôi đề nghị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo đầu tư tuyến đê, hoặc trải thảm nhựa toàn tuyến. Công nhân ở các khu công nghiệp đi qua tuyến đê này rất nhiều, dân đi rất khổ”, ông Tĩnh nói.

Trước phản ánh của cử tri, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Mạnh Phương cho biết, hàng năm thành phố đều tiến hành duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng giao thông tại các tuyến đê. Thành phố đang có dự án cải tạo đồng bộ giao thông các tuyến đê như kiến nghị của cử tri.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay, cuối năm 2023 đã cứ cơ quan chuyên môn đi bay flycam ghi nhận toàn bộ các tuyến đê của thành phố. Hình ảnh ghi nhận được thể hiện Hà Nội trở thành điểm xung yếu về đê vì các tỉnh xung quanh đã cứng hóa hết hệ thống đê. Rất may trong đợt mưa lũ do bão số 3 gây ra vẫn an toàn.

Ngoài hệ thống đê được đánh giá “rất lạc hậu”, ông Thanh cho biết toàn bộ hệ thống đường “đối ngoại” của Hà Nội cũng chưa theo kịp các tỉnh xung quanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Trọng Phú)

“Bên tỉnh bạn quy hoạch đường 60 m thì bên mình quy hoạch có 20 – 25 m, vào thủ đô là thành thắt nút cổ chai. Rất nhiều bí thư, chủ tịch tỉnh khác mong muốn Hà Nội phải đấu nối giao thông tương xứng”, ông Thanh cho hay.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố vừa giao nhiệm vụ cho các sở, ngành lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhiệm kỳ 2026 - 2030 phải ưu tiên 2 lĩnh vực nêu trên, không thể để hạ tầng Hà Nội như vậy được.

“Mọi người sang Vĩnh Phúc mà xem, làm đường dù chưa ai ở nhưng đường rất rộng. Không biết thủ đô to đẹp thế nào mà đường cứ bé tẹo”, ông nhấn mạnh.

“Chúng ta làm đường bé quá là có lỗi với tương lai con em chúng ta”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói và khẳng định trong nhiệm kì tới TP sẽ quyết tâm nâng cấp toàn bộ các tuyến đê, nhiều tuyến đường trên địa bàn.