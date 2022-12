Chủ tịch UBND TP.HCM: Quận 1 có thể nghiên cứu mở phố tài chính

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gợi mở, quận 1 có thể mở 1- 2 đoạn đường hoạt động như phố tài chính để kích hoạt những sáng kiến khởi nghiệp mới trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Chiều 16-12, Ban chấp hành Đảng bộ quận 1, TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 14.

Quận 1 cần phát triển kinh tế ven sông, xây dựng phố tài chính

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước kết quả kinh tế- xã hội sau dịch và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực của chính quyền quận này.

Ông nói sắp tới, TP bỏ tổ dân phố, quận 1 cần tiên phong sắp xếp lại tổ chức dưới phường sao cho hợp lý với tinh thần gọn, hiệu quả, hình thức như thế nào để nắm được thông tin.

Ông Mãi cũng nhấn mạnh, quận 1 cũng phải là nơi đi đầu trong việc thực hiện kết luận 14, cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.

Đồng thời bày tỏ kỳ vọng đến dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì quận không còn những khu nhà ở lụp xụp, không an toàn, không còn những hộ nghèo, hoàn cảnh sống dưới mức trung bình nữa…



Về cải cách hành chính, ông Mãi mong quận 1 tiếp tục là địa phương đi đầu để góp phần thực hiện mục tiêu chung của TP, đến năm 2025 sẽ chuyển hoạt động nền hành chính lên nền tảng số.

Ông gợi mở, quận 1 có thể đặt mục tiêu đến đầu năm 2025 sẽ chuyển cơ bản các hoạt động của nền hành chính từ quận tới phường, một số hoạt động nối xuống khu phố thì chuyển chuyển hết lên nền tảng số thì cần có lộ trình.

Ông Mãi cũng đề nghị quận tập trung xây dựng và khai thác dữ liệu dùng chung để liên thông dữ liệu để mọi hoạt động thuận lợi hơn.

Về công tác chỉnh trang đô thị, ông Mãi nói quận đã có đề án quản lý khai thác khu trung tâm thì cố gắng cùng sở, ngành TP nghiên cứu có đề án sớm.

Ông cũng thông tin trong đề án quản lý khai thác khu trung tâm có đề nghị Sở VH-TT thêm nội dung có quy chế quản lý các hoạt động đông người.

Theo Chủ tịch UBND TP, quận cần nghiên cứu thêm câu chuyện có phải ở trung tâm thì phải làm cho hết sức nghiêm trang, đạo mạo hay không. Nếu không thì nên tính xem con đường nào, giờ giấc nào có thể giữ tên; con đường nào, khung giờ nào phải có hoạt động sao cho sôi động.

Về kế hoạch cải tạo chung cư cũ, các khu dân cư không an toàn thì phải có lộ trình giải quyết, đến năm 2025 cơ bản giải quyết được. Ông nói quận ủy cần có quyết tâm cao về thực hiện nội dung này. Với 26 dự án, công trình đang quây tôn đã có chỉ đạo thì quận cố gắng triển khai.

Quận 1 có đề nghị tạm thời cho sử dụng một số mặt bằng trong số này làm bãi xe… nhưng phải có kế hoạch để làm.

Về kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, ông Mãi nói quận cần tiếp tục gia công thêm để hoạt động này có thể xếp hạng thế giới chứ không chỉ ở cấp quận.

Ông Mãi cũng nhắc đến các hoạt động kinh tế ven sông và cho rằng quận cần tính toán hạ tầng kinh tế thương mại ven sông, các bến tàu, phà, nhà hàng… gắn với chỉnh trang để khai thác kinh tế ven sông; cộng với việc thực hiện một số công trình như sửa chữa, chỉnh trang chợ Bến Thành, mở thêm dư địa phát triển kinh tế dịch vụ này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói, đến giờ này, khi Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hình thành rõ nét thì trung tâm hiện hữu vẫn giữ vai trò trung tâm; quận cần nghiên cứu để tăng cường hơn, phát triển thêm các dịch vụ mới để giữ được vị trí TT đóng góp cho sự phát triển của TP.

Ông gợi mở, quận có thể mở 1- 2 đoạn đường hoạt động như phố tài chính để kích hoạt những sáng kiến khởi nghiệp mới trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Không thể có chuyện đánh nhau ở phố đi bộ

Chủ tịch UBND TP điểm lại một số vụ việc về an ninh trật tự tại quận 1 và nói: “Phố đi bộ tuyệt đối không có chuyện đánh nhau, mất trật tự, nếu không giữ được nguyên tắc đó thì niềm tin về phố đi bộ, hình ảnh trung tâm sẽ mất ngay”.

Theo ông, trong hoàn cảnh, thời khắc nào cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang, công an quận các phường cần tập trung hơn, tiếp tục rà soát các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện công tác, đầu tư mới để phục vụ đảm bảo an ninh trật tự tại quận và cho TP; có cơ chế quản lý các sự kiện đông người…

Nếu chỉ tập trung đảm bảo an ninh trật tự mà không tổ chức các hoạt động thì kinh tế- xã hội sẽ bị chững lại. Vì vậy, hai công tác này cần đảm bảo thực hiện song song.

Năm 2023, quận 1 đề ra 38 chỉ tiêu. Trong đó, quận phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực thương mại dịch vụ tăng 15%; tập trung đẩy nhanh tiến độ theo thẩm quyền được giao trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ theo thẩm quyền được giao trong công tác xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ; xây dựng Đề án kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Gà Gạo…

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Điều chỉnh hệ số K là cần thiết, tránh gây sốc (PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc tăng thêm hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là việc cần phải làm để giá đất có thể tiệm cận hơn với giá thị trường.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Điều chỉnh hệ số K là cần thiết, tránh gây sốc

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc tăng thêm hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là việc cần phải làm để giá đất có thể tiệm cận hơn với giá thị trường.

THANH TUYỀN