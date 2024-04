Chủ tiệm xích chân thiếu niên vì nợ tiền chơi game 23/04/2024 20:30

Ngày 23-4, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã có kết luận điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố hai bị can Trần Trọng Phú Thái (24 tuổi) và Trần Đức Mạnh (19 tuổi, cùng ngụ Cẩm Mỹ), do có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an làm việc với bị can Trần Trọng Phú Thái. Ảnh: CA.

Theo kết luận điều tra, NĐH (16 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) thường xuyên đến tiệm game của Thái ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) chơi và nợ 5,5 triệu đồng. Thái nhiều lần đòi nhưng H không trả.

Rạng sáng 2-1, Thái đi xe máy Mạnh thì gặp H. Sợ bị đòi đòi nợ nên khi thấy Thái thì H bỏ chạy nhưng bị Thái bắt giữ lại rồi cùng Mạnh chở về quán game.

Tại đây, Thái đã dùng tay tát vào mặt H và bắt H liên lạc về nhà để mang tiền đến trả nợ. Sợ H bỏ chạy, Mạnh và Thái còn lấy dây xích xích chân phải của H vào ghế.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ Thái và Mạnh.