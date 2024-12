Chưa đến tết, giá thịt heo đã tăng 'nóng' 27/12/2024 09:02

(PLO)- Hiện nay giá thịt heo tăng cao do các cơ sở tăng thu mua thịt heo để phục vụ nhu cầu sản xuất thực phẩm chế biến, trong khi nguồn cung có phần hạn chế.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2025. Ghi nhận tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM cho thấy giá thịt heo đang tăng cao so với đầu tháng. Cụ thể, mặt hàng sườn non hiện bán với giá từ 180.000 đồng/kg, cá biệt một số sạp chợ bán với giá 190.000 đồng/kg; thịt ba rọi có giá 150.000-170.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối tăng 30%

Bà Lệ, tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình giải thích, cả tuần nay giá thịt heo tại chợ đầu mối tăng cao nên giá bán lẻ đến người tiêu dùng cũng tăng theo. Đơn cử như mặt hàng sườn non, giá từ chợ đầu mối đã là 160.000 đồng/kg, cộng các chi phí thì giá bán lẻ phải lên 170.000-180.000 đồng/kg.

"Do sức mua rất chậm nên dù thịt heo lấy vào từ đầu mối tăng cao nhưng giá bán lẻ không dám tăng nhiều", bà Lệ nói.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn thông tin: Heo hơi loại 1 của Công ty C.P có giá 68.000 đồng/kg, so với đầu tháng 12 tăng lên 4.000 đồng/kg, tương đương 6%. Giá thịt heo pha lóc các loại như sườn non là 160.000 đồng/kg, trong khi cách đây một tuần giá chỉ 125.000 đồng/kg, tức tăng gần 30%.

Theo đại diện chợ đầu mối Hóc Môn, giá thịt heo tăng cao do bị đứt lứa, nguồn cung giảm. Cùng với tâm lý thận trọng trước nguy cơ dịch tả heo Châu Phi nên việc tái đàn heo ở các địa phương chậm. Tuy nhiên, lượng thịt heo về chợ không giảm, dao động 350-450 tấn/ngày đêm, tương đương 4.700-6.000 con/đêm.

"Dịp Tết, lượng heo về chợ đảm bảo cung ứng cho thị trường. Dự kiến vào cao điểm Tết, lượng heo về chợ sẽ tăng 100% với sản lượng 800 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, giá cả khó dự đoán do phụ thuộc tình hình sức mua thị trường thời điểm đó", đại diện chợ đầu mối Hóc Môn chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty C.P cho hay, do ảnh hưởng dịch bệnh trước đó khiến tổng đàn heo giảm, dẫn đến thiếu nguồn cung cục bộ. Song song đó, giai đoạn này nhu cầu của các đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm phục vụ Tết tăng trong khi nguồn cung ít nên giá heo hơi được điều chỉnh tăng.

Cũng theo ông Huy, bên cạnh dịch tả heo Châu Phi làm tổng đàn giảm, riêng tại khu vực Đồng Nai có 50% chuồng trại của công ty (khoảng 80.000 con heo) tạm ngưng hoạt động, di dời theo chủ trương của địa phương. Tuy nhiên, điều này không tác động nhiều đến việc cung cấp nguồn thịt heo ra thị trường dịp Tết.

"Công ty đã tăng cường tối đa phòng dịch, tái đàn đảm bảo theo kế hoạch sản xuất. Vì vậy, những ngày Tết, dự báo giá thịt heo nóng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng sẽ không tăng nhiều", ông Huy nói.

Giá thịt heo tăng cao trong thời gian gần đây. Ảnh: TÚ UYÊN

Sở Công Thương TPHCM cho biết các doanh nghiệp đầu mối tham gia chương trình Bình ổn thị trường đã chuẩn bị nguồn vốn hơn 22.000 tỷ đồng. Sản lượng hàng thiết yếu chuẩn bị chiếm 25% đến 43% thị phần; bình quân mỗi tháng Tết dự kiến cung ứng 8.300 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng gia cầm, 800 tấn thực phẩm chế biến, 10.000 tấn rau củ quả, 200 tấn thuỷ hải sản... Đồng thời, các doanh nghiệp luôn sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết và tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ nếu có...

Không lo thiếu thịt heo dịp tết

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết công ty dự kiến mùa tết năm nay cung cấp gần 930 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% và 3.700 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết, công ty đã tiến hành dự trữ nguyên liệu tăng từ 10% - 20% và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp thiếu hụt nguồn cung.

Theo ông Dũng, hiện nay do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi, tổng đàn heo của thị trường giảm mạnh. Bên cạnh việc chủ động 30% nhu cầu, công ty phải thu mua từ các đối tác nhưng hiện nay giá heo hơi tăng lên 67.000-68.000 đồng/kg.

"Trước diễn biến thị trường, chúng tôi dự báo giá heo hơi sắp tới sẽ tăng cao. Đồng thời, công ty đang đề nghị tăng giá thịt heo bình ổn thị trường thêm 2%-3%", ông Dũng nói.

Tuy vậy, theo ông Dũng, nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng, công ty đa dạng chương trình khuyến mãi hàng tuần với mức ưu đãi từ 10% - 20% cho một số sản phẩm thiết yếu. Đặc biệt, từ 27 - 29 tháng Chạp, công ty sẽ áp dụng các chương trình giảm giá sâu, lên đến 30%, dành cho khách hàng mua sắm Tết muộn.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi gần đây biến động tăng do các cơ sở tăng thu mua thịt heo để phục vụ nhu cầu sản xuất thực phẩm chế biến. Vì vậy, tuần qua, heo hơi mỗi ngày tăng giá 500- 1.000 đồng/kg, từ 62.000 đồng/kg đến nay tăng lên 68.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, tháng 9, tháng 10 vừa qua, do dịch tả heo Châu Phi cùng các bệnh khác tái phát khiến đàn heo giảm, nguồn cung bị hụt đã đẩy giá heo hơi tăng. Tính riêng tổng đàn heo của Đồng Nai khoảng 2,1 triệu con, tăng gần 100.000 con so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, tổng đàn heo giảm 0,16%.

Ông Đoán cho rằng, khi nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm giảm, giá heo hơi sẽ chựng lại. Đồng thời, nếu người chăn nuôi đẩy các lô heo dự kiến bán cho thị trường Tết ra thị trường nhiều, giá heo sẽ hạ nhiệt.

"Theo quy luật, trước Tết Nguyên Đán từ một tháng đến một tháng rưỡi là đỉnh điểm của giá heo, sau đó giá sẽ chựng lại và giảm dần. Vì vậy, những ngày này các hộ chăn nuôi được thương lái săn đón", ông Đoán nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng do thu nhập giảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ thịt heo trong những ngày Tết không tăng cao. Vì vậy, những người chăn nuôi đang giữ heo chờ giá tiếp tục tăng lên đến 80.000 đồng/kg như cách đây bốn năm là khó xảy ra.

Chưa kể, hiện nay giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn so với một số nước xung quanh như Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc trung bình 5.000 đồng/kg nên thịt heo có thể sẽ thẩm lậu vào Việt Nam. Hơn nữa, thịt heo đông lạnh được các công ty lên kế hoạch nhập về. Do đó, nguồn cung heo bị thiếu hụt nhiều sẽ khó xảy ra.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 11 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi 1,55 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các loại thực phẩm khác từ 40 thị trường. Lượng thịt nhập khẩu thường tăng mạnh vào quý 4 hàng năm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đang tăng cường kiểm dịch và hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Thêm nữa, đến cuối năm 2024, tổng đàn heo cả nước đạt 26 triệu con, tăng 2,9% so với năm trước, với sản lượng thịt heo dự kiến hơn 5 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tết. Không chỉ vậy, người chăn nuôi tại một số địa phương đã đẩy mạnh tái đàn nhằm đảm bảo thời gian xuất chuồng, giúp hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn cung vào thời điểm cuối năm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết qua làm việc, nắm kế hoạch sản xuất hàng hóa Tết của các doanh nghiệp cho thấy các công ty chỉ lo lắng sức mua chưa đáp ứng được như mong muốn. "Chúng tôi phối hợp với các sở ngành, đặc biệt các quận huyện theo dõi sát tình hình thị trường, bất cứ có dấu hiệu tăng giá cục bộ sẽ có can thiệp kịp thời để đảm bảo không xảy ra biến động bất thường trên diện rộng", ông Phương nói.