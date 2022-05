Chưa đưa nội dung tách Luật Giao thông đường bộ vào kỳ họp Quốc hội sắp tới

Theo thông báo mới đây của Tổng thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 23-5.

Theo đó, kỳ họp này Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến đối với 6 dự án luật. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Quốc hội không đề cập đến việc trình hai dự luật là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ (tách từ Luật Giao thông đường bộ 2008).

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội chưa đưa hai dự luật này vào là do đến nay chưa có ý kiến của Bộ Chính trị về việc tách Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công an sẵn sàng các thủ tục, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý sẽ đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Giữa tháng 4, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo tờ trình về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Quyết định trên được đưa ra vì qua lấy ý kiến các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ còn có nhiều ý kiến khác nhau về việc tách Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể, việc tách Luật Giao thông đường bộ có bốn cơ quan đồng ý gồm: Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ. Các cơ quan còn lại chưa thể hiện quan điểm đồng ý ở mức độ khác nhau.

Riêng Ban Tuyên giáo Trung ương ý kiến thẳng thắn hơn là không nên tách Luật Giao thông đường bộ 2008 vì không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bao trùm mục tiêu và phạm vi của luật.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng một số ý kiến đề nghị gộp hai mảng nội dung do Bộ GTVT và Bộ Công an đang dự thảo thành một luật chung. Trong đó chia nội dung thành hai phần rõ ràng như hai bộ đang chuẩn bị thì dễ được Quốc hội đồng thuận hơn. Cạnh đó, việc theo dõi, thực hiện của các lực lượng chức năng và người tham gia giao thông cũng sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn...