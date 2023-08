Chưa kịp đua xe, nhóm nam nữ thanh niên bị 'tóm gọn'

(PLO)- Tổ công tác 108 đã phát hiện và ngăn chặn nhóm nam nữ thanh niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến đường ven biển Tây.

Ngày 4-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Tổ công tác 108 vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến đường ven biển Tây, đoạn qua xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.

Công an xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với nhóm nam, nữ này.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, Tổ công tác 108 Công an tỉnh phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép. Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất và Công an phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá vây bắt.

Khi thấy công an, một số người tăng ga bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã bắt giữ được 11 người (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang). Đồng thời, tạm giữ 10 xe mô tô, trong đó có ba xe đã thay đổi đặc tính, kết cấu và dùng để đua xe (còn gọi là xe cọp).

Làm việc với Công an, nhóm nam nữ thanh niên thừa nhận đang tụ tập để xem và cổ vũ đua xe giữa hai nhóm đối tượng khác thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

CHÂU ANH