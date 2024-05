Chung cư An Hội 3: UBND phường yêu cầu thay thế đường ống ngay trong tháng 5 12/05/2024 22:33

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm suốt nhiều năm tại chung cư An Hội 3 phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM, ngày 12-5, chủ đầu tư là Tổng công ty địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV đã họp với cư dân để tìm giải pháp khắc phục.

Chưa tìm ra nguyên nhân khiến nước ô nhiễm

Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Quản Lý (BQL) chung cư, cho biết BQL mới về tiếp quản chung cư đầu năm 2024 và đã nhận được phản ánh của cư dân về tình trạng nước sinh hoạt đục, có màu bất thường…

Khi súc rửa bể ngầm, BQL phát hiện có hai đoạn ống cấp nước bị rỉ sét rất nặng. Ngay trong ngày, BQL đã làm văn bản đề đề nghị Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn - TNHH MTV (chủ đầu tư) bảo hành - sửa chữa.

Ngày 10-5, Ban quản trị và BQL đã cùng đại diện chủ đầu tư có biên bản làm việc về vấn đề sửa chữa, thay thế đoạn ống cấp nước bị rỉ sét và lên kế hoạch đi kiểm tra, rà soát nguyên nhân gây ra tình trạng nước đục.

Cư dân Chung cư An Hội 3 vẫn đang bức xúc vì tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Ảnh. LONG KHANG

Ông Đoàn Văn Tuấn Em, Thành viên Ban quản trị chung cư, thông tin thêm hiện đường ống từ block C qua block A và B cũng bị rỉ sét, đóng cặn. Cư dân có mặt trong cuộc họp vô cùng bức xúc vì tình trạng nước ô nhiễm kéo dài, kiến nghị chủ đầu tư phải nhanh chóng khắc phục, thay thế đường ống đúng tiêu chuẩn.

Cư dân chung cư đề nghị chủ đầu tư sửa chữa, thay thế đường ống cấp nước. Ảnh LONG KHANG

Ngoài ra, cư dân cũng kiến nghị UBND phường 14 và các cơ quan liên quan xem xét, nhắc nhở chủ đầu tư chung cư sớm sửa chữa, bảo hành các hạng mục bị xuống cấp khác như tường các căn hộ thấm, nứt…

Cư dân chung cư An Hội 3 bức xúc vì nước sinh hoạt ô nhiễm, tốn chi phí phải thay lõi lọc nước mỗi tháng.

Chủ đầu tư hứa thay ống hư, bảo hành sửa chữa

Đáng nói, dù tình trạng nước ô nhiễm khiến cư dân bức xúc nhiều năm nay, song trong cuộc họp ngày 12-5 phía chủ đầu tư Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn - TNHH MTV không có ban lãnh đạo tham dự, chỉ cử chuyên viên dự họp.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Thắng, chuyên viên kỹ thuật dự án của Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn - TNHH MTV, cho biết đã khảo sát đường ống nước, qua đó ghi nhận ống cấp lên và cấp xuống có hiện tượng rỉ sét. Công ty sẽ thay thế đường ống bị sét, cụ thể là sẽ thay tại hầm.

Đường ống nước từ bồn trên sân thượng xuống hộ dân theo thiết kế toàn bộ là ống nhựa PPR, còn từ nước cấp lên bồn sử dụng là loại ống sắt tráng kẽm.

Chủ đầu tư Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn - TNHH MTV chỉ cử chuyên viên đến dự cuộc họp với cư dân chung cư An Hội 3. Ảnh: LONG KHANG

Theo ông Thắng, trước mắt sẽ thay đoạn ống bị hư, các phần khác sau khi kiểm tra sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng Công Ty để có kế hoạch bảo hành, sửa chữa.

Có mặt tại cuộc họp, đại diện Công ty cấp nước Trung An cho biết công ty lấy nước kiểm định theo định kỳ hàng tháng cả quận. Trung An quản lý cấp nước đến chung cư An Hội 3 nhưng đoạn ống phía trong thì công ty không kiểm soát được. Hiện đơn vị chưa lấy mẫu nước tại chung cư An Hội 3 vì tuyến ống chủ đầu tư chưa nghiệm thu bàn giao cho bên Trung An quản lý.

"Công ty Trung An sẽ lấy mẫu kiểm định nước của chung cư sau khi chung cư kiểm tra, thay thế đường ống cấp nước trong chung cư" - đại diện công ty Trung An nói.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Xuyên, Phó chủ tịch UBND Phường 14 - quận Gò Vấp, đề nghị BQL, Ban quản trị phối hợp chủ đầu tư khảo sát đường ống dẫn nước ghi nhận vào biên bản. Phường sẽ cử đại diện tham dự khảo sát để yêu cầu chủ đầu tư sớm thay thế đường ống.

Ông Nguyễn Trọng Xuyên, Phó chủ tịch UBND Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM (đứng) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LONG KHANG

“Chủ đầu tư có thời gian cam kết xử lý. Sau khi thay thế mà còn vấn đề sẽ thuê đơn vị có chuyên môn để đánh giá. BQL, Ban quản trị cần có giải pháp quản lý vận hành, phương án hoàn thiện để đảm bảo nước sạch cho cư dân”- ông Xuyên nói.

Lãnh đạo phường 14 đề nghị thứ hai (ngày 13-5), chủ đầu tư thực hiện khảo sát ngay, thay thế đường ống nước cho người dân. Chậm nhất đến hết tháng 5 phải hoàn thành việc thay thế đường ống mới để đầu tháng 6 UBND phường sẽ xuống kiểm tra hiện trạng.