Chung cư ở TP.HCM vẫn có giá 23 triệu đồng/m2

Theo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I-2024 của Bộ Xây dựng, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thì giá bán trung bình một số dự án tại TP.HCM dao động khoảng 50 - 70 triệu đồng/m2.

Tại thị trường TP.HCM, trong quý I-2024, trên thị trường thứ cấp (mua đi bán lại), giá bán căn hộ chung cư vẫn có xu hướng tăng so với quý trước đó. Tuy nhiên, so với thị trường sôi động đầu năm của chung cư tại Hà Nội thì giao dịch chung cư TP.HCM vẫn trầm lắng hơn.

Trước đó, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn trong quý I-2024, chung cư TP.HCM ghi nhận giá bán tăng nhẹ với 5% ở phân khúc cao cấp, 2% ở phân khúc trung cấp và 4% ở phân khúc bình dân.

Trong khi đó, giá chung cư Hà Nội tăng rất cao so với TP.HCM, đặc biệt ở phân khúc trung cấp tăng 19%, phân khúc cao cấp và bình dân cũng tăng lần lượt 17% và 11% so với quý IV-2023.

Các dự án chung cư giao dịch trong quý I-2024 chủ yếu là giao dịch thứ cấp, đa số dự án đã bàn giao cho cư dân từ 3-5 năm trước, giờ giao dịch là mua đi bán lại. Giao dịch tập trung ở những dự án có mức giá đáp ứng nhu cầu người mua để ở thực.

Về mặt bằng giá, dự án chung cư có giá bán thấp nhất là Happy City (huyện Bình Chánh) dao động trong khoảng từ 23 - 27 triệu đồng/m2. Dự án Thủ Thiêm Green House (TP Thủ Đức) giá bán dao động trong khoảng từ 25,5 - 30 triệu đồng/m2. Dự án Mỹ Phúc (quận 7) giá bán dao động trong khoảng từ 39,3 - 52,8 triệu đồng/m2. Dự án căn hộ Green River (quận 8) giá bán dao động trong khoảng từ 37,5 - 42,4 triệu đồng/m2.

Dự án Carillon Apartment (quận Tân Bình) giá bán dao động trong khoảng từ 45,3 - 53,3 triệu đồng/m2. Dự án Garden Gate (quận Phú Nhuận) giá bán dao động trong khoảng từ 58,8 - 69,5 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, dự án vướng pháp lý, một số thông tin tiêu cực về việc chủ đầu tư giảm giá, cắt lỗ, mặt bằng giá tăng nhiều và ở mức cao trong một thời gian dài… là những lý do khiến chung cư TP.HCM giảm sức hút.

Đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự liền kề, đất nền trong dự án, trong quý I-2024, nhu cầu tìm kiếm đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Giá bán phân khúc này tại TP.HCM dao động trong khoảng từ 90 - 250 triệu đồng/m2.

Như dự án Thạnh Mỹ Lợi Villas, TP Thủ Đức, giá rao bán khoảng 160 - 180 triệu đồng/m2. Dự án Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 giá rao bán khoảng 200 - 220 triệu đồng/m2. Dự án Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, giá rao bán khoảng 250 - 280 triệu đồng/m2. Cao nhất vẫn là dự án Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, giá rao bán khoảng 400 - 450 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự liền kề, đất nền của một số dự án có mức độ tăng giá bình quân khoảng 4% trong quý I-2024 như: Dự án Citi Bella 2 (TP Thủ Đức) tăng lên mức hơn 88 triệu triệu đồng/m2. Dự án Mỹ Thái 3 (Quận 7) tăng lên mức 195 triệu đồng/m2. Dự án Hà Đô Villas (Quận 10) tăng khoảng 4% lên mức gần 305 triệu đồng/m2…

Nhìn chung thị trường biệt thự, nhà liền kề TP.HCM quý I-2024 không có nhiều biến động tích cực về mặt tình hình hoạt động. Tỉ lệ hấp thụ của thị trường chỉ ở mức 20 – 30%, không có sự thay đổi đáng kể so với quý trước. Lượt quan tâm tìm kiếm nhà riêng tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành TP.HCM do nguồn cung khu vực trung tâm khan hiếm và đắt đỏ.

Lượng giao dịch chung cư và nhà phố giảm 19%, đất nền tăng mạnh

Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có hơn 35.800 giao dịch thành công. Lượng giao dịch đất nền có hơn 97.600 giao dịch thành công.

Giao dịch thành công của đất nền vượt mặt lượng giao dịch chung cư, nhà phố trong quý đầu năm. Ảnh: LK

Số liệu tổng hợp cho thấy lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý I-2024 có xu hướng tăng so với quý IV-2023. Theo đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng 30% so với quý IV-2023 nhưng giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó lượng giao dịch đất nền tăng gần 20% so với quý IV-2023 và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023.