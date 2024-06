Chứng nhận LEED là gì? Làm thế nào để nhận được chứng nhận LEED? 25/06/2024 10:32

Những thông tin về chứng nhận LEED

LEED certification (chứng nhận LEED - Viết tắt của Leadership in Energy & Environmental Design) là hệ thống đánh giá và chứng nhận quốc tế cho các công trình xây dựng xanh do tổ chức Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC - U.S Green Building Council) sáng lập vào năm 1995.

Mục tiêu của LEED là thúc đẩy việc thiết kế, xây dựng và vận hành các tòa nhà thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Có 4 cấp độ chứng nhận LEED:

- Certified: Mức thấp nhất, đạt được khi đáp ứng các yêu cầu cơ bản của LEED.

- Silver: Cao hơn Certified, đòi hỏi đáp ứng thêm các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng vật liệu xanh và chất lượng môi trường trong nhà.

- Gold: Cao hơn Silver, đòi hỏi đáp ứng thêm các tiêu chí về đổi mới thiết kế và trách nhiệm xã hội.

- Platinum: Mức cao nhất, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất về tất cả các hạng mục đánh giá.

Việc đạt được chứng nhận LEED mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, người sử dụng, cộng đồng và môi trường. Theo đó, các công trình LEED được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và nước, dẫn đến giảm chi phí vận hành trong suốt vòng đời của công trình. Theo ước tính của USGBC, các công trình LEED có thể tiết kiệm trung bình 20% chi phí năng lượng, 30% chi phí nước và 10% chi phí vận hành và bảo trì.

Các công trình LEED có giá trị thị trường cao hơn so với các công trình thông thường. Theo một nghiên cứu của McGraw-Hill Construction, các công trình LEED được bán với giá cao hơn 7% so với các công trình không được chứng nhận. Người thuê ngày càng quan tâm đến việc thuê văn phòng và nhà ở thân thiện với môi trường. Các công trình LEED có thể thu hút người thuê uy tín và giảm tỷ lệ bỏ trống. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng người sử dụng công trình LEED có sức khỏe tốt hơn, ít bị bệnh hơn và có năng suất làm việc cao hơn.

Việc đạt được chứng nhận LEED cho thấy cam kết của doanh nghiệp đối với môi trường và trách nhiệm xã hội, giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và thu hút khách hàng.

Các công trình cần làm gì để đạt được chứng nhận LEED?

Để đạt được chứng nhận LEED, công trình cần đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong 6 hạng mục cụ thể như sau:

- Thiết kế kiến trúc: Tối ưu hóa thiết kế để tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu xanh và cải thiện chất lượng môi trường trong nhà.

- Vật liệu xây dựng: Sử dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng và có nguồn gốc địa phương để giảm thiểu tác động môi trường.

- Hiệu quả năng lượng: Giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ bằng cách sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và áp dụng các biện pháp thiết kế thụ động.

- Chất lượng nước: Tiết kiệm nước và giảm thiểu ô nhiễm nước bằng cách sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước và hệ thống xử lý nước thải hiệu quả.

- Môi trường trong nhà: Cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường sống lành mạnh cho người sử dụng bằng cách kiểm soát chất lượng không khí, sử dụng vật liệu ít phát thải và thiết kế thông gió hiệu quả.

- Đổi mới thiết kế và sáng tạo: Áp dụng các giải pháp thiết kế sáng tạo và đổi mới để nâng cao hiệu quả môi trường của công trình.

The Sentry Z: Nơi bền vững đáp ứng sự đổi mới

The Sentry Z tọa lạc tại trung tâm sôi động của quận 1, TP.HCM, Việt Nam. The Sentry Z không chỉ là một tòa nhà văn phòng mà còn là biểu tượng của khả năng thích ứng và tính bền vững. Là một phần của The Sentry, The Sentry Z nổi tiếng với không gian làm việc hiện đại và linh hoạt.

Không gian đầy ánh sáng và cây xanh tại The Sentry Z.

Điều làm nên sự khác biệt của The Sentry Z là cách tiếp cận sáng tạo trong xây dựng, vận hành và thiết kế, tất cả đều nhằm đạt được chứng nhận tiêu chuẩn Lotus Green uy tín. Chứng nhận này đánh dấu một cột mốc đột phá trong lĩnh vực xây dựng văn phòng tại Việt Nam. Tại The Sentry Z, khách hàng sẽ được làm việc trong một coworking tràn ngập ánh nắng và cây xanh.