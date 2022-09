Chuyển đổi số để phát triển du lịch bền vững ở Long An

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022, sáng 20-9, UBND tỉnh Long An tổ chức hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, cho biết Long An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử - văn hóa cùng nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên đa dạng.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, trên thực tế du lịch của tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; vẫn còn hạn chế trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Qua hội thảo lần này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến chân tình, cởi mở, thẳng thắn... về sự phát triển của du lịch Long An để có thêm những tài liệu khoa học cần thiết, làm cơ sở để tỉnh tiếp tục có những chủ trương định hướng, chỉ đạo các giải pháp thực hiện phát triển ngành du lịch trong thời gian tới.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì ngành du lịch Long An cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20% năm. Tính đến tháng 8/2022, ngành du lịch tỉnh đã đón khoảng 300.000 lượt khách với doanh thu 150 tỉ đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày báo cáo tham luận về di sản lịch sử-văn “nguồn vốn” bền vững của du lịch Long An; chuyển đổi số - động lực phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh; tiềm năng, định hướng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại Long An và các nguyên tắc hội tụ trong phát triển du lịch lễ hội nhìn từ định hướng phát triển du lịch Long An…

Thông qua những ý kiến đóng góp tại hội thảo, tin rằng tiềm năng du lịch của tỉnh sẽ được khai thác đúng với giá trị, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với bản sắc địa phương của Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".