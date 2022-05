Chuyên gia góp ý để đấu giá biển số xe thành hiện thực

Đấu giá biển số xe đã có từ năm 1993 và đã thực hiện thí điểm ở một số địa phương rồi ngưng thực hiện. Vấn đề này tiếp tục đặt ra vào năm 2011, khi cơ quan chức năng xây dựng nghị định về đấu giá tài sản nhưng vẫn chưa thống nhất.

Mới đây, Bộ Công an tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá (đấu giá biển số). Nhiều người đồng tình với dự thảo này và góp ý để đấu giá biển số thành hiện thực.

“Săn” biển số xe đẹp giá hàng trăm triệu đồng

Anh Lê Thanh L, một người quan tâm tới biển số xe tại TP.HCM, cho biết giới chơi biển số xe quan niệm biển số đẹp là các loại biển số mang ý nghĩa đem đến sự may mắn cho công việc làm ăn, cuộc sống và thể hiện đẳng cấp cho chủ xe.

Những biển số đẹp luôn được săn lùng là ngũ quý (năm số giống nhau), tứ quý (bốn số giống nhau). Ví dụ: 59S5-99999 hay 59S5-08888... Những biển số này, theo quy luật bấm số ngẫu nhiên thì 100.000 xe mới có một biển số. Khi chủ xe bấm biển số từ các điểm đăng ký xe xong thì dân chơi biển số có thể “săn” thỏa thuận mua lại với giá hàng trăm triệu đồng.

Những biển số có số tiến lên (sảnh liền) như 12345, 45678, 56789 cũng được giới chơi biển số săn lùng vì cho là nó mang lại cho chủ xe sự thăng tiến, không vấp ngã. Dân chơi biển số xe còn săn các biển số may mắn, cầu an, cầu may trong cuộc sống và làm ăn như biển số thể hiện sự phát tài, phát lộc, các số có tổng số nút của biển số này mà cộng lại là 7, 8 hoặc 9 nút thì càng có giá trị.

Về quy định sẽ đấu giá biển số, anh L đồng tình vì người dân sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua biển số xe theo ý của mình.

Chị Lê Trâm A, quản lý một cửa hàng xe máy tại TP.HCM, cũng cho biết việc đấu giá biển số xe sẽ giúp người dân lựa chọn và chi trả tiền cho biển số mình mong muốn theo phương châm đôi bên cùng có lợi. “Tôi hoàn toàn đồng thuận theo chủ trương của Nhà nước, khi đấu giá thì đôi bên cùng có lợi. Tức người dân có biển số mình cần, Nhà nước thì thu được cho ngân sách...” - chị Trâm A nói.

Vì chưa có quy định về bán đấu giá biển số trong khi nhiều người có nhu cầu nên đã có những sự cố xảy ra liên quan đến vấn đề này.

Chưa thống nhất biển số là quyền tài sản hay chỉ là quyền sử dụng

Tại buổi họp báo ngày 26-4 vừa qua, liên quan đến việc đấu giá biển số xe, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Nguyễn Thị Mai cho hay: Hiện còn hai luồng ý kiến khác nhau, rằng biển số xe là tài sản hay là công cụ quản lý của Nhà nước với phương tiện giao thông đường bộ nên chưa thể đưa ra bán đấu giá được.

Cũng theo bà Mai, Luật Giao thông đường bộ hiện quy định cấm mua bán các biển số của phương tiện cơ giới. Trong khi đó, Luật Đấu giá tài sản thì không vướng mắc vì luật này chỉ quy định trình tự đấu giá tài sản, còn tài sản nào được phép bán đấu giá lại do luật nội dung, luật chuyên ngành quy định.

Về vấn đề đấu giá biển số xe, tại diễn đàn hỏi đáp trực tuyến ngày 6-5 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho hay việc đấu giá biển số không còn đưa vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vì nó liên quan đến rất nhiều luật, cần phải sửa đổi, bổ sung chứ không riêng luật này.

“Hiện nay, quy định cấm mua bán biển số trái phép đã sửa, còn quy định về quyền và nghĩa vụ dân sự của người trúng đấu giá đang có nhiều ý kiến trong việc xem đây là quyền tài sản đầy đủ hay chỉ là quyền sử dụng. Điều này cần có thời gian xem xét” - Đại tá Bình thông tin.

Cũng theo ông Bình, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, Bộ Công an sẽ báo cáo với Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét đề án thí điểm đấu giá biển số. Điều này phải sửa đổi cả Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách. Tinh thần của đề án là tất cả biển số đưa ra để cấp thì người dân đều được chọn bấm ngẫu nhiên, không có biển số xấu đẹp nhưng sắp tới sẽ có biển số theo nhu cầu của chủ xe.