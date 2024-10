Chuyên gia thảo luận 'Đấu trí với lừa đảo trực tuyến 4.0' 22/10/2024 19:45

Ngày 22-10, dưới sự chủ trì, điều phối của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã diễn ra hội nghị Bảo vệ người dân, khách hàng trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng trên không gian mạng. Đặc biệt, thực trạng nhiều người dùng chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, thiếu kiến thức và chủ quan trước các mối đe dọa lừa đảo trực tuyến.

Điều này đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, đòi hỏi cần phải đề cao hơn nữa bài toán nâng cao giải pháp bảo vệ chính khách hàng của mình.

Hội nghị là cơ hội cho các cơ quan, tổ chức được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực, mang tới bức tranh toàn diện về các thách thức và giải pháp trong việc phòng, chống lừa đảo trực tuyến, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

Với chủ đề Bảo vệ người dân, khách hàng trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng, chương trình hội nghị bao gồm bốn chuyên đề thảo luận: Đấu trí với lừa đảo trực tuyến 4.0; Giải pháp bảo vệ lớp mạng trước các nội dung xấu độc, lừa đảo trực tuyến; Giải pháp an toàn trong giao dịch trực tuyến nhằm bảo vệ khách hàng và Nguy cơ chiếm đoạt tài sản và tiền của người dùng thông qua tấn công ứng dụng Ngân hàng di động.

Tại hội nghị, Cục An toàn thông tin cũng chỉ rõ, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nhấn mạnh: “Công nghệ số phát triển cùng với đó kéo theo nguy cơ về lừa đảo trực tuyến. Lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hiện hữu trước mắt không chỉ ở Việt Nam và trên phạm vi toàn thế giới.

Để chống lừa đảo có nhiều cách thức, tuy nhiên An toàn thông tin khởi đầu là nhận thức, cần triển khai các chiến dịch tuyên truyền hướng tới từng nhóm đối tượng để tuyên truyền đúng và trúng, và đây là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện.

Ngoài ra các giải pháp của các các doanh nghiệp Việt Nam đang rất tiềm năng. Cục An toàn thông tin sẽ đồng hành với các doanh nghiệp để đưa triển khai các ý tưởng, giải pháp tạo ra các sản phẩm make in Việt Nam giải quyết bài toán phòng, chống lừa đảo trực tuyến.”

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, nhằm tăng cường nhận thức và trang bị kiến thức cho đa dạng đối tượng người dùng về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Hưởng ứng chiến dịch Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng do Bộ TT&TT phát động vào ngày 10-10 vừa qua, Cục An toàn thông tin và TikTok Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng KOLs có các video, content viral về hướng dẫn kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 22-10 đến ngày 22-11 năm 2024, chiến dịch khuyến khích người dùng tham gia sáng tạo, đăng tải video kèm hashtag #luadaotructuyen #Congkgmqg #Vaccineso dựa trên hai chủ đề chính: Tình huống về các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến và Kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Mỗi video hưởng ứng chiến dịch cần gắn thẻ tài khoản TikTok chính thức của Cổng không gian mạng quốc gia (@congkgmqg).