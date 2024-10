Tiếp nhận hơn 22.200 phản ánh về lừa đảo trực tuyến 12/10/2024 09:48

(PLO)- Trong chín tháng năm 2024 đã có hơn 22.200 phản ánh về lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.

Bộ TT&TT vừa chính thức phát động Chiến dịch Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng.

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, được giao đảm nhận vai trò chủ trì.

Theo Cục An toàn thông tin, thời gian qua, người dân Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng lừa đảo áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin của người dân và dẫn dắt theo kịch bản.

Ghi nhận của Cục An toàn thông tin, trong chín tháng năm 2024 đã tiếp nhận hơn 22.200 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.

Theo Cục An toàn thông tin, người dân Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Ngoài những biện pháp kỹ thuật, việc nâng cao nhận thức, cùng với các kỹ năng từ cơ bản tới nâng cao cho người dân được xem là một trong những biện pháp hàng đầu giúp ngăn chặn tác động tiêu cực của lừa đảo trực tuyến.

Khi người dân nắm vững được các kỹ năng nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến thì sẽ cảnh giác hơn, từ đó giảm thiểu vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang xảy ra hàng ngày.

Để tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân, giảm thiểu các nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, Bộ TT&TT chính thức phát động Chiến dịch “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng”.

Chiến dịch được triển khai trên diện rộng từ ngày 10-10 đến ngày 20-11, phối hợp thực hiện với các bộ, ban ngành từ trung ương tới địa phương, các doanh nghiệp an toàn thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến, nền tảng mạng xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.

Chiến dịch tập trung phổ biến các kiến thức kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, nâng cao nhận thức cũng như kiến thức cho người dân thông qua năm nhóm kỹ năng chính. Cụ thể, kỹ năng nhận biết, kỹ năng phát hiện, kỹ năng xử lý, kỹ năng phòng tránh và kỹ năng bảo vệ.

Cục An toàn thông tin sẽ cung cấp bộ Cẩm nang Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến làm tư liệu sản xuất nội dung cho các đơn vị.

Mọi thông tin cũng sẽ được cập nhật liên tục trên kênh thông tin Cổng không gian mạng quốc gia khonggianmang.vn.