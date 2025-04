Những bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân trong đổi mới tổ chức bộ máy 18/04/2025 16:16

(PLO)- Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy…

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân (CAND) – Những bài học kinh nghiệm và giá trị tham khảo trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh CA

Bộ Công an đã có nhiều sáng tạo, đổi mới

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long điểm lại, bằng quyết tâm chính trị rất cao, tinh thần chủ động, quyết liệt với ý chí, với tâm nguyện công tác công an luôn gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ và bảo vệ những quyết sách đúng đắn, chiến lược của Đảng, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã triển khai thực hiện 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh CA

Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu quả các mặt công tác công an, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu tham luận, thảo luận tập trung làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh trong bối cảnh tình hình mới.

Đồng thời, đánh giá thực tiễn và rút ra kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở một số bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là ở Bộ Công an trong thời gian qua…

Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao các báo cáo khoa học, bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã được thẩm định, lựa chọn đăng kỷ yếu hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định đây là các tài liệu có giá trị để nghiên cứu, chia sẻ, học tập, vận dụng trong công tác tham mưu, xây dựng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội thảo đã cơ bản thống nhất đánh giá và khẳng định đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những yêu cầu cơ bản trong quá trình đổi mới đất nước, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận hội thảo.

Ông Tỏ nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, mạnh với 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp tục chủ động bố trí sáp nhập hợp lý Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã theo chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, đó là cần xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương phải đi đôi với việc đổi mới, sắp xếp về mô hình tổ chức Đảng trong CAND, gắn với việc bố trí nhân sự cấp ủy, cán bộ, đảng viên phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm tinh, gọn, mạnh…

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, không được làm gián đoạn công việc; tổ chức bộ máy được thực hiện theo nguyên tắc một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh, thuận lợi nhất.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ đắc lực cho mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cơ quan nghiên cứu cần tiếp tục tổng kết, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước nói chung, tổ chức bộ máy Bộ Công an nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...