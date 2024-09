CLB Man United lưỡng lự với siêu sân Old Trafford 2 tỉ bảng 19/09/2024 13:33

(PLO)- CLB Man United sẵn sàng từ bỏ kế hoạch giữ lại sân Old Trafford nếu họ xây dựng một siêu sân vận động trị giá 2 tỷ bảng Anh ngay bên cạnh.

Sân nhà 114 năm tuổi của CLB Man United sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu họ quyết định không cải tạo lại nó, mà thay vào đó lựa chọn phương án ưu tiên là tạo ra một sân vận động 100.000 chỗ ngồi mang tên "Wembley của miền Bắc".

Vào mùa hè vừa qua, CLB Man United đã tiết lộ kế hoạch thu nhỏ Old Trafford xuống còn khoảng 30.000 chỗ ngồi nhằm bảo tồn lịch sử của đội bóng và tạo ra một địa điểm thi đấu cho đội nữ và các đội học viện. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Mail Sport, họ nhận ra rằng điều này khó có thể thực hiện được, và dự án xây dựng một sân vận động riêng biệt sẽ quá phức tạp và tốn kém hàng trăm triệu bảng Anh.

Old Trafford mang ý nghĩa tình cảm sâu sắc đối với người hâm mộ CLB Man United trên toàn thế giới, với đồng hồ và đường hầm Munich tưởng niệm thảm họa hàng không năm 1958, cùng các bức tượng của Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Jimmy Murphy và "Bộ ba huyền thoại" gồm Sir Bobby Charlton, George Best và Denis Law.

Một bộ phận giới hâm mộ CLB Man United không muốn phá bỏ sân Old Trafford lịch sử. Ảnh: GETTY.

MU sẽ thành lập một nhóm chuyên gia về di sản để đảm bảo các yếu tố lịch sử của Old Trafford được bảo tồn nếu sân vận động bị phá dỡ. Kiến trúc sư Foster and Partners dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm nhà quy hoạch chính cho việc tái phát triển khu đất do CLB sở hữu xung quanh sân vận động, và sẽ phải tìm cách tích hợp những yếu tố lịch sử đó vào thiết kế để đảm bảo sân vận động mới không mất đi linh hồn của nó.

Diễn biến mới nhất về tương lai của Old Trafford xuất hiện khi CLB Man United chuẩn bị gửi khảo sát tới các hội viên và người sở hữu vé mùa để lắng nghe ý kiến của họ. Một số người hâm mộ trước đây có thể ủng hộ việc xây dựng sân vận động mới nếu giữ lại Old Trafford, nay có thể sẽ thay đổi ý kiến.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng MU Gary Neville, người tham gia nhóm công tác do Lord Coe đứng đầu để thúc đẩy dự án sân vận động, tin rằng lập luận về tình cảm đang bị thổi phồng quá mức. "Không còn khán đài nào giống như khi tôi lần đầu đến đây vào năm 1979", Neville nói trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic, "Hầu hết các khán đài đã được xây dựng từ năm 1993 đến 2005. Chúng ta sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì có tuổi đời 100 năm. Vậy thì chúng ta đang bảo tồn điều gì?

Cựu đội trưởng MU ủng hộ việc xây sân bóng mới to đẹp hơn cho CLB. Ảnh: GETTY.

Đúng, MU phải giữ lại các bức tượng, đồng hồ và đường hầm Munich. Chúng phải là một phần của bất cứ điều gì mà Old Trafford sẽ trở thành. Tôi hiểu rằng vị trí của sân cỏ quan trọng với một số người hâm mộ, nhưng tôi đã xem trận Tottenham đấu với Arsenal. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ người hâm mộ Tottenham nào quan tâm đến việc vị trí của sân có khác so với sân mà Glenn Hoddle từng thi đấu hay không”.

Man United cũng đã đi đến kết luận rằng sức chứa 30.000 là quá lớn đối với các trận đấu của đội nữ và đội học viện. Đội nữ sẽ bắt đầu mùa giải gặp West Ham tại Old Trafford vào cuối tuần này, nhưng chỉ có một khán đài được mở do doanh số bán vé thấp.

CLB Man United cho rằng việc xây dựng một sân vận động 15.000 chỗ trên cùng khu đất trong tương lai sẽ tốt hơn và có thể tăng quy mô khi sự quan tâm đến đội nữ tăng lên. Điều này giả định rằng MU sẽ theo đuổi tầm nhìn của Sir Jim Ratcliffe về một sân vận động mới. Đồng sở hữu CLB đã cho biết vào mùa hè rằng ông muốn có quyết định cuối cùng vào cuối năm để có thể hoàn thành công việc vào khoảng năm 2030.

Đồng sở hữu mới của CLB Man United muốn phát triển nội lực đội bóng hơn là xây sân mới, hoặc sẽ huy động vốn tư nhân. Ảnh: GETTY.

Mối quan tâm chính của Man United vẫn là việc tái phát triển sân vận động hiện tại, nhưng một dự án cải tạo Old Trafford trị giá 1 tỷ bảng Anh với chi phí chỉ bằng một nửa vẫn nằm trên bàn đàm phán. Tài chính và quan điểm của người hâm mộ chính là hai yếu tố quyết định. Ratcliffe chấp nhận nguồn tài trợ công chỉ có khả năng được cung cấp để tái phát triển khu vực xung quanh Old Trafford chứ không phải để xây dựng sân vận động mới.

Hiện tại, Ratcliffe đã quyết tâm đặt bóng đá lên hàng đầu kể từ khi đầu tư 1,3 tỷ bảng vào CLB Man United, và ông cẩn trọng để không đi theo vết xe đổ của các đội bóng như Everton đã bị trừ điểm hai lần vì vi phạm quy tắc lợi nhuận và bền vững khi cố gắng tài trợ cho sân vận động mới của mình.

Man United có khoản lỗ ròng 113,2 triệu bảng trong báo cáo tài chính mới nhất của họ được công bố vào tuần trước, nâng tổng số lỗ trong 5 năm qua lên 370 triệu bảng. CLB cũng có khoản nợ lâu dài 496,5 triệu bảng từ cuộc tiếp quản có đòn bẩy của gia đình Glazer vào năm 2005. MU không muốn tăng thêm khoản nợ đó hoặc đẩy chi phí xây dựng sân vận động mới lên người hâm mộ, vì vậy chìa khóa cho tầm nhìn của Ratcliffe có thể là huy động vốn tư nhân.