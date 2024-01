Clip ghi cảnh tài xế quay xe húc CSGT để tránh đo nồng độ cồn

Sáng 22-1, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh tài xế xe hơi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, quay xe chạy ngược chiều bỏ chạy để tránh đo nồng độ cồn.

Clip được cho là quay vào tối 21-1, trên đường Trần Phú (TP Vinh, Nghệ An) nhận nhiền bình luận lên án hành vi sai phạm của tài xế.

Tài xế xe hơi màu đỏ lùi xe, không chấp hành hiệu lệnh, lùi xe quay đầu, húc vào CSGT.

Tài xế xe hơi màu đỏ quay đầu xe, chạy ngược chiều trên đường Trần Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Theo xác minh của chúng tôi, tối 21-1, CSGT Công an TP Vinh thực hiện kiểm tra, đo nồng độ cồn các tài xế trên đường Trần Phú (thuộc quốc lộ 1A qua TP Vinh).

Lúc này tài xế ô tô hiệu Mazda màu đỏ chạy đến chốt kiểm tra nồng độ cồn thì không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà quay xe ngược chiều xe.

Có tới sáu cán bộ CSGT yêu cầu người này dừng lại nhưng tài xế vẫn quay xe, húc vào CSGT rồi quay đầu chạy ngược chiều trên đường Trần Phú.

Rất may các CSGT kịp né và không ai bị thương.

Hiện Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

