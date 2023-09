Có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp

(PLO)-Nguyễn Thành Nhơn có 3 tiền án trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục đi trộm và bị công an bắt giữ khi vừa trộm xe.

Ngày 23-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhơn (36 tuổi, ngụ ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh N.H.S, ngụ xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc để xe máy ở sân nhà. Tuy nhiên, sau đó bị kẻ trộm lấy cắp nên trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Thành khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm.

Hiện trường Nguyễn Thành Nhơn trộm cắp xe máy. Ành: CA

Qua trích xuất camera và rà soát đối tượng, chỉ sau 8 giờ truy xét, Công an đã bắt được Nguyễn Thành Nhơn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Đồng thời, Công an thu giữ tang vật xe bị trộm.

Qua xác minh hồ sơ, Nhơn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Nhơn, bản thân thường sống lêu lỏng, tụ tập nhưng lại lười lao động.

Nhơn đã thực hiện trộm xe máy để đưa đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân nhưng bị Công an phát hiện bắt giữ.

HUỲNH DU