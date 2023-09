Có gì trên chiếc Mercedes được chủ nhân trúng đấu giá chọn để gắn biển ngũ quý 6?

Sáng 29-9, anh Nguyễn Thạc Đức (ngụ ở Hà Nội), người trúng đấu giá biển số xe 99A-66666 với giá 4,27 tỉ đồng đã tới Phòng CSGT Công an Hà Nội để làm thủ tục đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Anh Đức chia sẻ với chiếc biển siêu đẹp này, anh sẽ lắp vào chiếc ô tô Mercedes GLS 400.

Cùng tìm hiểu xem mẫu xe này có những điểm gì đáng giá để được lắp biển số siêu đẹp của anh Đức.

Mercedes GLS 400 là mẫu xe 7 chỗ hạng sang đến từ thương hiệu Mercedes có sức hấp dẫn lớn đối với mọi khách hàng. Phiên bản GLS 400 có thiết kế mang đậm phong cách thể thao và vẫn giữ được vẻ sang trọng vốn có. Với kích thước ấn tượng, xe mang đến một không gian nội thất vô cùng rộng rãi. Ngoài ra, xe còn được trang bị các công nghệ hiện đại mang lại khả năng vận hành vượt trội, độ an toàn cao trên mỗi hành trình.

Tại thị trường Việt Nam, xe Mercedes GLS 400 hiện đang được bán với mức 4,599 tỉ đồng. Mức giá này tương đối cao và mang đến nhiều thách thức cho các đối thủ trong cùng phân khúc trên thị trường. Bởi dòng xe này hiện đang chiếm ưu thế và cũng là lựa chọn phù hợp trong phân khúc xe hạng sang tầm giá 4,5 tỉ hiện nay.

Chiếc xe và biển số được a Đức lựa chọn đều có giá trên 4 tỉ đồng. Ảnh: Mercedes

Đáng chú ý, chiếc SUV mạnh mẽ này sử dụng động cơ V6 với dung tích 3L. Bộ động cơ này có công suất cực đại vô cùng ấn tượng với 333 mã lực tại 5250 – 6000 vòng/phút, momen xoắn cực đại là 480Nm tại 1600 – 4000 vòng/phút. Đặc biệt, xe chỉ mất 6.6 giây để xe tăng tốc từ 0 lên 100km/h. Tốc độ tối đa của xe cũng đạt tới 240km/h, có thể thỏa mãn bất kỳ tay lái đam mê tốc độ nào.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC cùng với hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC và hệ thống kéo điện tử 4ETS, giúp xe luôn giữ được sự ổn định khi vận hành.

Động cơ dung tích lớn nên mức tiêu thụ nhiên liệu của Mercedes GLS 400 lên đến 9.4 lít cho 100km đường hỗn hợp, 8 lít cho 100km đường cao tốc và 11,7 lít cho 100km đường đô thị. Để tiết kiệm lượng nhiên liệu, xe cũng được trang bị thêm hệ thống tự động tắt động cơ khi dừng xe.

Sở hữu thiết kế truyền động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC kết hợp với hệ thống kéo điện tử 4ETS, chiếc SUV này duy trì sự ổn định trên mọi dạng địa hình khá tốt, bổ sung lực kéo trong một số trường hợp đặc biệt, giúp xe khỏe hơn.

Ngoài ra GLS 400 4matic còn có hệ thống điều khiển chế độ lái với tất cả 5 tùy chọn, có hỗ trợ thiết lập riêng cho người dùng. Người lái có thể chỉnh ga tự động với một vài thao tác đơn giản. Hệ thống trợ lực lái theo tốc độ cũng góp phần không nhỏ giúp cảm giác đánh lái được tốt hơn.

Hệ thống giảm xóc khí nén AIRMATIC linh hoạt với độ đằm cần thiết khi lái xe trên các dạng địa hình phức tạp. Ngoài ra, xe cũng có khả năng điều chỉnh độ cao của gầm, khoang hành khách duy trì cảm giác êm ái và dễ chịu. Chiếc xe cũng được trang bị bộ mâm xe 18 inch và lốp 265/60R18 giúp bám đường rất tốt.

Mercedes GLS 400 đã được trang bị thêm hệ thống an toàn đặc biệt cao cấp, đầy đủ tiện nghi của một dòng xe hạng sang. Cụ thể, các tính năng an toàn của xe bao gồm: Active Parking Assist, Attetnion assist, hệ thống chống bó cứng ở phần phanh, hệ thống hỗ trợ lực khi phanh khẩn cấp, hệ thống chống trượt khi tăng tốc trên điều kiện đường trơn, đường dốc ngang, ESP, Cruise Control, Speedtronic, Collision Prevetion Assist Plus là hệ thống giúp ngăn ngừa, báo động và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của va chạm…

THY NHUNG