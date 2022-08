Cô giáo làm giả quyết định của Chủ tịch tỉnh Kon Tum để lừa đảo

Ngày 17-8, Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Y Na (34 tuổi, ngụ thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy-là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Y Na, Công an huyện Sa Thầy phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu về hồ sơ xin việc và nhiều chứng cứ khác liên quan đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tháng ngày 5-7, Công an huyện Sa Thầy tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc Y Na đã có hành vi lừa đảo, hứa hẹn xin việc vào làm trong ngành Công an để chiếm đoạt tiền. Đồng thời làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng công dân vào ngành Công an.

Công an huyện Sa Thầy xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến nay, Y Na đã giới thiệu mình với nhiều người về việc bản thân có mối quan hệ thân thiết, quen biết với nhiều lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Y Na còn ngụy tạo nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số điện thoại với những người là lãnh đạo tỉnh nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.

Y Na khẳng định, bản thân có thể xin việc làm vào các cơ quan như công an, quân đội hoặc các cơ quan nhà nước khác với số tiền xin việc dao động từ 30 đến 150 triệu đồng. Vì tin những lời Y Na nói là thật, nhiều người đã tin tưởng đưa tiền. Sau khi nhận được tiền, Y Na sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, không hề xin việc làm như đã hứa.

Khi những người đưa tiền xin việc hỏi “vì sao chờ lâu chưa nhận được thông báo nhận việc”, Y Na lại làm giả thông báo về việc tuyển dụng và chụp lại để gửi cho những người xin việc hoặc ngụy tạo tin nhắn của lãnh đạo tỉnh nói về việc chậm trễ khi xin việc, tránh bị tố giác.

Tại cơ quan điều tra, Y Na đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời thừa nhận bản thân không có khả năng, điều kiện để xin việc làm cho ai khác nhưng đã lừa dối những người xin việc nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Theo Công an huyện Sa Thầy, đây là thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng hình thức mới. Do vậy, người dân nên cẩn thận trước các thủ đoạn lừa đảo tương tự, tránh bị chiếm đoạt tài sản.