Có một điểm đến du lịch trải nghiệm hữu ích cho học sinh giữa đại ngàn 30/07/2024 11:49

Hiện nay, việc lựa chọn những điểm đến thú vị và bổ ích cho các em học sinh “học mà chơi - chơi mà học” luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và nhà trường.

Khi kết hợp cả trải nghiệm - học tập - thư giãn thì chuyến đi không chỉ mang tính giải trí thông thường, mà còn trở thành dịp để học hỏi, mang lại kiến thức, niềm vui. Qua đó, giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng, thích ứng với cuộc sống, tự tin thể hiện bản thân.

Tọa lạc giữa thung lũng trải rộng với diện tích hơn 480 ha tại huyện Khánh Vĩnh, cách TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa hơn 30 km. Công viên du lịch Yang Bay sở hữu hệ sinh thái đa dạng, bầu không khí trong lành cùng nhiều hoạt động thú vị hứa hẹn là điểm đến lý tưởng để các em học sinh được hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều kỳ thú.

Thác Yang Bay nằm giữa đại ngàn với thiên nhiên trong lành, dòng suối mát lạnh. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Tại Yang Bay, các em sẽ thích thú khi được quan sát, tiếp xúc thân thiện với những loài động vật dễ thương như cừu, hươu sao, đà điểu, ngựa bạch, dê, khỉ, vẹt, công, chuột lang…. Cũng từ đó, các em có thể tìm hiểu về môi trường sống và đặc điểm đặc trưng của từng loài.

Các bé sẽ rất ngạc nhiên bởi sự thú vị của thế giới động vật quanh mình. Ngoài ra, công viên khủng long với những mô hình tái hiện vẻ dũng mãnh của nhiều loài khủng long sẽ đưa các em nhỏ như lạc vào Công viên kỷ Jura.

Đến Công viên du lịch Yang Bay các bé sẽ được làm quen với nhiều loài thú khác nhau. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Vườn thực vật tại Yang Bay là nơi các em học sinh có thể tiếp xúc gần gũi với các loài cây, hoa lá phong phú như đồi hoa tiên, khu vườn dây leo, củ quả bầu, bí, mướp, cà…, qua đó bổ sung thêm kiến thức về tự nhiên cho các bé. Những hàng cây trĩu quả, những loài hoa rực rỡ sắc màu không chỉ làm phong phú thêm kiến thức mà còn kích thích sự tò mò và niềm đam mê khám phá của các em.

Tham gia thử sức với trò chơi câu cá sấu rất thú vị. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Không gian rộng rãi và xanh mát tại Yang Bay là nơi lý tưởng để các em học sinh thỏa sức vận động với nhiều trò chơi hấp dẫn và an toàn. Trải nghiệm không chỉ giúp các em học sinh tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể chất mà còn phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đồng đội. Tham gia vào các trò chơi vận động cũng là cách để các em giải tỏa căng thẳng, thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Đến Yang Bay, các em nhỏ không chỉ được thoải mái vận động mà còn được trải nghiệm nhiều trò chơi mới lạ, độc đáo. Từ các trò chơi dân gian như đua heo, đá gà đến những trò chơi “độc lạ” chỉ có thể tìm thấy ở Yang Bay như cá bú bình, câu cá sấu.... hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lý thú dành cho các bé.

Tham quan công viên khủng long. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Bên cạnh đó, thế giới dưới nước cũng hấp dẫn không kém với những hoạt động vui chơi, tắm mát tại hồ nước dưới chân thác Yang Bay hay ngâm mình thư giãn trong hồ khoáng nóng với các khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Tại Yang Bay, các em được tận mắt chiêm ngưỡng và nghe truyền thuyết về Mộc thần 500 năm tuổi, biểu tượng tâm linh của người Raglay. Mộc thần gồm 2 cây da và 1 cây sanh quấn lấy nhau, cao hơn 25m, tán cây rộng hơn 200m2, hơn 20 người mới ôm xuể thân cây.

Các em được trải nghiệm các trò chơi vận động tại không gian rộng rãi và xanh mát. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Mộc thần đứng sừng sững giữa đất trời, bảo vệ buôn làng, mang lại bình an cho con người. Đây còn là nơi gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, bình an, may mắn trên dải lụa đỏ, lụa vàng được treo trên cây.

Một nét đặc biệt khác ở Yang Bay khi đây là nơi bảo tồn, tái hiện sống động văn hóa truyền thống của người Raglay. Các em có dịp tìm hiểu văn hóa của người Raglay qua những bộ trang phục truyền thống, nhà sàn, điệu múa, tiếng đàn mang âm hưởng núi rừng.

Đến Công viên du lịch Yang Bay các em được trải nghiệm văn hóa Raglay với nhiều nét độc đáo, đặc sắc. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Không chỉ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ trên sân khấu, các em còn được trực tiếp thử chơi các loại nhạc cụ, hòa cùng đội múa như những vũ công thực thụ, mang đến cho các bé những phút giây thư giãn thoải mái.

Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, Yang Bay không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em học thêm nhiều kiến thức hữu ích từ thiên nhiên và thế giới xung quanh. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các bậc phụ huynh và nhà trường khi muốn mang đến cho các em những trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ sau những giờ học căng thẳng.