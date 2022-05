Cố ý gây thương tích vì nghi trộm gà

Theo dự kiến, ngày 18-5, TAND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) sẽ mở phiên sơ thẩm (lần hai) xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Huy (SN 1989) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là Huỳnh Sinh Dũng (SN 1991, cùng ngụ huyện Buôn Đôn).

Kiến nghị hủy bản án của chính mình

Cáo trạng thể hiện tối 14-1-2020, Dũng và Huỳnh Văn Hùng (cùng ngụ huyện Buôn Đôn) điều khiển xe máy đến trung tâm huyện để mua rượu về nhậu nhưng không mua được nên quay về. Cùng lúc, Huy điều khiển xe máy đi tìm kẻ trộm gà nhà mình và nhà hàng xóm.

Khi đến tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Tân Hoa (huyện Buôn Đôn), Huy gặp Dũng và Hùng đang trên đường về nhà. Nghi hai người này trộm gà nên Huy vượt lên chặn xe này lại. Do vô cớ bị chặn xe, lại thấy Huy cầm dao, thái độ đe dọa, Dũng và Hùng chửi lại dẫn đến mâu thuẫn. Bực tức, Huy cầm dao đuổi đánh.

Hùng chạy về nhà báo tin, còn Dũng vừa chạy vừa nhặt gạch ném. Huy đuổi theo, dùng dao chém vào chân trái của Dũng gây thương tích. Dũng ngã ra lề đường nhưng Huy vẫn tiếp tục dùng dao chém về phía Dũng.

Do vết thương tại vị trí đầu gối ra nhiều máu không thể chạy được, Dũng nhặt gạch, đá để ném lại Huy nhằm ngăn chặn việc Huy tiếp tục gây thương tích cho mình. Đến khi người dân xung quanh và Công an xã Tân Hòa đến can ngăn, sự việc mới dừng lại, cả hai được đưa đi chữa trị thương tích.

Theo kết luận giám định pháp y, Dũng bị thương tích 12%, Huy cũng bị tổn thương 12%. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thu được con dao mà Huy dùng để gây án.

Tháng 7-2021, TAND huyện Buôn Đôn đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Huy thừa nhận gây thương tích cho bị hại nhưng không thừa nhận dùng dao chém mà cho rằng chỉ dùng cây điều đánh.

Huy cũng đề nghị xử lý hành vi của Dũng gây thương tích cho mình. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng hành vi của Dũng thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

HĐXX cho rằng bị cáo không thừa nhận dùng dao chém bị hại mà chỉ dùng cây điều đánh gây thương tích nhưng lời khai của bị hại, kết luận giám định pháp y, lời khai của nhân chứng… cho thấy việc này là không có căn cứ.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy hai năm tù. Cạnh đó, HĐXX kiến nghị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị hại Dũng nhằm tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tính khách quan cũng như đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo Huy.

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét khởi tố bị hại.

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án

Tháng 11-2021, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm. Bị cáo Huy cho rằng thương tích của bị hại không biết có phải do mình trực tiếp gây ra hay không. Bị cáo không thừa nhận dùng dao chém bị hại mà chỉ dùng cây điều đánh và đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để xử lý hành vi của bị hại gây thương tích cho bị cáo.

Đại diện VKS cho rằng lời khai của bị cáo và bị hại còn nhiều mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất làm rõ. Dù chưa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Huy nhưng cơ quan điều tra lại ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bị can Huy và tách hành vi của bị hại Dũng để xử lý sau là không đảm bảo tính khách quan của vụ án. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp hợp của bị cáo và có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội của bị hại… Từ đó, VKS đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

HĐXX nhận định bị cáo cho rằng không biết thương tích của bị hại có phải do mình gây ra hay không và bị cáo không dùng dao mà chỉ dùng cây điều đánh. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ thương tích của bị hại Dũng là do bị cáo gây ra và theo giám định, thương tích của bị hại là do vật sắc bén tác động. Do đó, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội.

HĐXX cũng cho rằng lời khai của bị hại tự mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn với lời khai của bị cáo và của những người tham gia tố tụng khác. Tuy nhiên, việc này chưa được đối chất và chưa tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ hành vi của bị hại dùng gạch, đá ném gây thương tích 12% cho bị cáo có phải trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không. Giữa bị cáo và bị hại, ai là người có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho đối phương trước… Từ đó, HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKS xử lý theo quy định pháp luật.