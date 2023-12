Con đường mơ ước nối những niềm vui ở xã An Ngãi Trung

(PLO)-Từ con đường đất đi lại khó khăn, đến nay người dân ở xã An Ngãi Trung đã có thể đi trên con đường tưởng chừng là mơ ước.

Ngày 16-12, tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã diễn ra buổi lễ khánh thành đường liên ấp dài là 1.045m, rộng 2.5m nối liền ấp An Nhơn, An Thạnh ra quốc lộ 57C.

Công trình do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) và Hội CCB Sở Tư pháp TP.HCM tài trợ, cùng với sự đóng góp từ các luật sư, các cựu chiến binh và mạnh thường quân.

Đây là một trong những công trình nhằm hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, thông qua các hoạt động tạo sự gắn kết giữa Hội CCB Sở Tư pháp và Trung tâm TGPLNN.

Đường liên ấp được các đơn vị, mạnh thường quân đóng góp kinh phí và công sức của người dân xã An Ngãi Trung. Ảnh: TRẦN LINH

Bày tỏ sự vui mừng, ông Lê Văn Tín, Phó bí thư Đảng ủy xã An Ngãi Trung cho biết, xã đã và đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa xã. Tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn chế, đời sống người dân khó khăn nên việc huy động kinh phí để xây dựng các tuyến đường rất khó. Chính vì vậy, xã đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ mạnh thường quân để dần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn.

Trước đây, con đường này là đường ruộng, học sinh đi lại khó khăn, phải lội bộ ra đường lớn rồi mới lấy xe đạp để đi học. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Lê Văn Tín, Phó bí thư Đảng ủy xã An Ngãi Trung. Ảnh: TRẦN LINH

Địa điểm này như cái cù lao, bà con muốn ra ngoài đường lộ lớn phải qua 4-5 cây cầu. Đường đất bờ ruộng đi lại khó khăn, nhất là mấy cháu học sinh đi học rất cực. Hôm nay, có được con đường khang trang, bà con mừng lắm. Cứ tưởng mơ không được nhưng mà đã thành sự thật - ông Lê Văn Tín mừng rỡ.

Đại diện UBND xã An Ngãi Trung cũng gửi lời tri ân và trân trọng cảm ơn đến các tổ chức, các luật sư, nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp An Thạnh vui mừng vì từ nay có đường mới. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nguyễn Văn Hiền (ngụ ấp An Thạnh) cho biết thêm, trước đây các cháu đi học phải gửi xe đạp ngoài đường lớn. Mỗi lần đi học là cha mẹ chở ra bằng xuồng, hoặc các cháu phải lội bộ ra. Những ngày mưa gió thì thật sự rất khó khăn.

"Có con đường khang trang, sạch đẹp này, người dân sẽ thuận tiện trong việc đi lại. Việc buôn bán cũng tốt hơn. Vì trước đây, đường xá khó khăn nên khi thương lái vào thu mua giá thấp hơn", ông Hiền nói.

Con đường liên ấp nối An Nhơn, An Thạnh giúp nhu cầu đi lại, mua bán của người dân được thuận tiện hơn. Ảnh: TRẦN LINH

Không lời hoa mỹ nào bằng hành động cụ thể, thiết thực "Được sự ủng hộ, đồng tình của Ban lãnh đạo trung tâm TGPLNN, Đảng ủy Sở Tư pháp TP.HCM, sự chung tay của người dân, các luật sư, nhà hảo tâm….đến nay, con đường mơ ước đã hình thành. Khi nhìn thấy niềm vui của bà con, các cháu nhỏ đi học qua con đường mới này, tôi nghĩ rằng không lời hoa mỹ nào bằng hành động cụ thể, thiết thực. Mong rằng, bà con ngày càng làm ăn đi lên, cuộc sống được cải thiện tốt hơn, các cháu nhỏ đi học thuận tiện hơn, vui vẻ hơn- ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước chia sẻ.

TRẦN LINH