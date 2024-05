Công an Bà Rịa- Vũng Tàu tổng kết 40 năm phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước 28/05/2024 18:56

Chiều 28-5, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước (1986-2026).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhấn mạnh, hiện nay, kinh tế tỉnh được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh trên các lĩnh vực giúp kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, phục vụ tốt đời sống cho mọi tầng lớp nhân dân đồng thời cũng kéo theo các loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Đây là thách thức rất lớn đối với lực lượng công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH trong những năm qua và thời gian tới.

Trải qua chặng đường 40 năm cùng với sự nỗ lực, cố gắng, tính thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất của toàn lực lượng, công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực: Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh…

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, dự báo, đánh giá đúng và kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng đã phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương đạt được những kết quả thiết thực trong việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, các đề án...

Đặc biệt là phối hợp với các lực lượng tham mưu, tổ chức thành công diễn tập phòng chống khủng bố; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 5 năm một lần; diễn tập phòng cháy chữa cháy các cấp độ tại các khu công nghiệp, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, trường học.

Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị, địa phương diễn tập PCCC và CNCH tại Nhà máy Hóa dầu Long Sơn năm 2023. Ảnh: TK

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng quy định của Luật Công an nhân dân, các Nghị định, Thông tư và chỉ thị của Bộ Công an chỉ đạo.

Công an tỉnh đã tích cực tham mưu, quyết liệt triển khai, thực hiện kế hoạch nghị quyết của Tỉnh ủy nhằm thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, trưởng công an TP. Vũng Tàu phát biểu tham luận. Ảnh: TK

Mặc dù thời gian qua lực lượng công an tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác và đạt được nhiều thành tích, song một số lĩnh vực công tác hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị đã có 6 tham luận của các đơn vị, địa phương gồm phòng Tham mưu, phòng An ninh Kinh tế, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Cảnh sát Hình sự, công an TP. Vũng Tàu và công an thị xã Phú Mỹ báo cáo kết quả, đánh giá những mặt đã đạt được đồng thời đóng góp, phân tích sâu thêm vào báo cáo tổng kết 40 công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới...

Thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, trưởng phòng An ninh Kinh tế tham luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các KCN. Ảnh: TK

Các tham luận đánh giá kết quả nổi bật của công tác tham mưu trong 40 năm phục vụ sự nghiệp đổi mới của tỉnh. Quá trình hình thành, phát triển và kinh nghiệm công tác công an trong 40 năm phục vụ sự nghiệp đổi mới tại TP. Vũng Tàu; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự phục vụ sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó là tham luận công tác công an gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước...

Đại tá Đinh Xuân Ngọ, nguyên Phó giám đốc, hiện là Chủ tịch hội cựu CAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TK

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của đại tá Đinh Xuân Ngọ, nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh, Chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chia sẻ về những khó khăn của lực lượng công an tỉnh những ngày đầu thành lập, những kết quả đạt được.

Đại tá Đinh Xuân Ngọ cũng góp ý thêm, những bài học kinh nghiệm cần được đánh giá sâu hơn đưa vào báo cáo tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc công an tỉnh (ngoài cùng bên phải) và 2 đồng chí nguyên Phó giám đốc nhận bằng khen của Chủ tịch nước. Ảnh: LT

Sau phần thảo luận, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, công an địa phương.

5 tập thể và 5 cá nhân của công an tỉnh nhận bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TK

Hội nghị cũng công bố các quyết định tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân của công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước...