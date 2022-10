Công an bắt quả tang 11 người đang sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Long An

(PLO)- 11 người tổ chức sử dụng ma túy tại một quán karaoke ở TP Tân An, tỉnh Long An, bị công an phát hiện.

Rạng sáng 6-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Long An phối hợp với Công an TP Tân An kiểm tra quán karaoke DH ở phường 4, TP Tân An.

Tại đây, cơ quan chức năng kiểm tra tại hai phòng karaoke đang mở nhạc rất lớn thì phát hiện có bảy nam và bốn nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh, 11 người đều dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Tất cả đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường 4, TP Tân An làm việc, lập biên bản lấy lời khai.

Vụ việc và nguồn ma túy do nhóm người sử dụng đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

HUỲNH DU