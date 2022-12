Công an Bình Dương đến tận nhà làm CCCD cho dân

(PLO)- Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương làm ngày làm đêm, kể cả Chủ nhật để hoàn thành việc cấp CCCD cho người dân.

Để hoàn thành mục tiêu của “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành đẩy mạnh thực hiện đề án trên.

Thị xã Tân Uyên là địa phương được UBND tỉnh chọn thực hiện thí điểm. Từ đó, rút kinh nghiệm để triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến tận nhà làm CCCD cho người dân

Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an thị xã Tân Uyên đang làm việc ngày đêm, kể cả Chủ nhật để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn.

1.424.539 CCCD đã được các đơn vị ở tỉnh Bình Dương chuyển phát cho người dân, đạt 99,05%, số còn lại đang tiếp tục thực hiện việc chuyển phát. Lực lượng công an đã tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử cho 343.747 công dân.

Chủ nhật, PV đã theo một tổ công tác làm CCCD của Công an thị xã Tân Uyên đến tận nhà làm CCCD cho người dân. Đây là những người già, người có bệnh không đủ sức khỏe đến cơ quan công an làm CCCD. Tổ công tác đã mang theo đầy đủ máy móc đến tận nhà để làm CCCD cho người dân. Trong một buổi sáng đã có bốn người già, người có bệnh được tổ công tác hoàn thành thủ tục cấp CCCD.

Chị Nguyễn Thị Bích (thị xã Tân Uyên) cho biết cha chị năm nay đã hơn 80 tuổi, lại có bệnh trong người nên không đi lại được. Trong đợt làm CCCD vừa qua, cha chị không thể đến công an phường làm CCCD, nay được công an đến tận nhà làm CCCD. “Tôi rất cảm ơn việc làm này của các anh công an, không chỉ gia đình tôi mà các gia đình có người lớn tuổi, người có bệnh đều được các anh nhiệt tình hỗ trợ” - chị Bích nói.

Một đại diện Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Tân Uyên cho biết hiện nay cán bộ, chiến sĩ của đội đang trực 100% quân số, liên tục làm CCCD cho người dân. Ngày cuối tuần thì sắp xếp một tổ đến tận nhà người dân làm CCCD cho người già, người có bệnh không thể đi lại. Công an thị xã có bốn tổ làm CCCD, trong đó một tổ thường trực tại trụ sở công an thị xã, ba tổ luân phiên làm CCCD tại các phường.

“Chúng tôi đang nỗ lực làm ngày đêm, gấp rút hoàn thành việc làm CCCD cho người dân. Mặc dù công việc nhiều, áp lực nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn quyết tâm, nỗ lực hết mình để hoàn thành việc cấp CCCD cho 100% người dân thường trú trước ngày 31-12-2022” - đại diện đơn vị này cho biết.

Thực hiện số hóa hơn 15.400 hồ sơ

Trao đổi với PV, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, cho biết Tân Uyên là địa phương thí điểm thực hiện Đề án 06 nên lực lượng công an đang phối hợp với các địa phương, các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

“Hiện toàn lực lượng công an thị xã đã triển khai, phối hợp với các lực lượng tư pháp, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân phòng, quân sự tại 12 xã, phường thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch công dân trên địa bàn thị xã. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã nỗ lực thực hiện số hóa hơn 15.400 hồ sơ” - Thượng tá Phú cho biết.

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, khi triển khai thực hiện đề án cũng gặp một số khó khăn. Hiện nay mỗi xã, phường chỉ có một cán bộ tư pháp nên có khó khăn trong việc thực hiện.

“Tuy nhiên, với quyết tâm cao, chúng tôi đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn. Cụ thể, các địa phương rà soát các cán bộ từng làm tư pháp nhưng điều chuyển công tác khác đưa về hỗ trợ. Bên cạnh đó, các địa phương vận động một số cán bộ làm tư pháp đã nghỉ hưu tham gia hỗ trợ địa phương để giải quyết việc thiếu cán bộ có chuyên môn” - ông Tươi cho biết thêm.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lược, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Bình Dương), thực hiện Đề án 06, công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai Đề án 06.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập chín tổ công tác cấp huyện, 91 tổ công tác cấp xã và 585 tổ công tác tại khu phố (ấp). Đến nay công an tỉnh đã hoàn chỉnh thu thập, cập nhật 2.352.258 thông tin công dân (thường trú là 1.229.189 và tạm trú là 1.123.069) vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và liên tục bổ sung, cập nhật hằng ngày.

Các xã, phường có địa điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công Theo Công an tỉnh Bình Dương, đến hết ngày 31-12-2022, Bình Dương sẽ hoàn thành các mục tiêu sau: Tỉ lệ cấp CCCD gắn chip đạt 100% công dân, đảm bảo 100% cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công đạt 1.005.735, trong đó tài khoản mức 2 là 138.986. Đảm bảo 100% các phường, thị trấn và 80% các xã được bố trí địa điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Khắc phục toàn bộ lỗ hổng bảo mật, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu… PV

LÊ ÁNH