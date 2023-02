Công an Bình Dương điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

(PLO)- Năm lãnh đạo cấp phòng, trưởng Công an huyện, thị xã, TP ở Bình Dương được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng công an các huyện, thị, thành phố.

Cụ thể, Thượng tá Võ Minh Châu, trưởng Công an huyện Dầu Tiếng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Điều động Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị xã Bến Cát đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thay cho Đại tá Võ Văn Minh, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã về hưu.

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Bến Cát.

Điều động Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bàu Bàng.

Thượng tá Hoàng Tiền Phương, Phó trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng.

Được biết, hiện tại chỉ còn vị trí Trưởng công an TP Dĩ An vẫn còn trống do Thượng tá Võ Văn Hồng - nguyên Trưởng Công an TP Dĩ An đã trúng cử làm Chủ tịch UBND TP Dĩ An vào cuối tháng 12-2022.

KHẢ DOANH