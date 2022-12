Điều động, bổ nhiệm 6 sĩ quan Công an tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Trong sáu sĩ quan được Công an Bình Thuận điều động, bổ nhiệm có Trung tá Phạm Văn Thức, Trưởng Công an phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm sáu sĩ quan là lãnh đạo, chỉ huy của Công an các đơn vị, địa phương đến nhận nhiệm vụ mới.

Tham dự buổi lễ công bố có Đại tá Đinh Kim Lập và Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo quyết định của Công an Bình Thuận, Thượng tá Thái Xuân Trinh, Phó Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Thượng tá Đặng Văn Yến, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Công an Bình Thuận cũng điều động, bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Thức, Trưởng Công an phường Phú Trinh, TP Phan Thiết đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trung tá Trần Văn Quốc, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Hàm Thuận Nam, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Trung tá Trần Vinh Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Tuy Phong), Phòng Cảnh sát giao thông, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tham mưu.

Trung tá Nguyễn Minh Toàn, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, đa dạng sinh học, nông nghiệp, ngư nghiệp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa mới được điều động, bổ nhiệm.

Đại tá Lập ghi nhận, đánh giá cao về đạo đức, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của các cán bộ và mong muốn những cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG NAM