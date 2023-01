Công an Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 6 trưởng, phó phòng

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm sáu cán bộ đến nhận vị trí công tác mới.

Ngày 6-1, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với sáu cán bộ.

Cụ thể, Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Trung tá Từ Hồng Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an TP Đồng Hới đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT.

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đồng Hới.

Thượng tá Trần Thăng Long, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Nguyễn Tư Duy, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp lưu ý trên cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải là hạt nhân trung tâm đoàn kết đơn vị.

Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

