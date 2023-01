Giám đốc Công an Sóc Trăng làm Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến

(PLO)- Đại tá Lâm Thành Sol (51 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an).

Ngày 5-1, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol (51 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) từ ngày 9-1.

Cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh (54 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi), Phó Cục trưởng một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 9-1.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lâm Thành Sol đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua và chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Bùi Quốc Khánh cần nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lâm Thành Sol (50 tuổi, quê quán ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), trình độ chuyên môn: Tiến sĩ An ninh điều tra. Trước đây, Đại tá Lâm Thành Sol công tác ở Công an tỉnh Trà Vinh, sau đó được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Tháng 7-2018, Đại tá Lâm Thành Sol được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tháng 11-2021, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

CHÂU ANH