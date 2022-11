Công an Bình Dương thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết

(PLO)- Công an Bình Dương đã khởi tố ba người trong vụ cháy quán karaoke An Phú, trong đó có hai cán bộ công an.

Ngày 1-11, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội tháng 10.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An) khiến 32 người tử vong xảy ra đêm 6-9.

Theo Đại tá Chính, vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra.

Vụ cháy quán karaoke An Phú có tính chất phức tạp, liên quan đến các hoạt động xây dựng, thiết bị an toàn PCCC... và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục trưng cầu giám định. Kết quả trưng cầu giám định cần có thời gian để các cơ quan chuyên môn điều tra, đánh giá.

"Kết quả điều tra tới đâu, liên quan đến ai thì sẽ tiếp tục xử lý, đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Không bao che cho các sai phạm của cán bộ nếu có" - Đại tá Chính thông tin.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 6-9, vụ cháy quán karaoke An Phú đã khiến 32 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã cứu được 22 người, 17 người khác tự tìm cách thoát thân trước đó.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Đến 16-9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đến ngày 7-10, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An và Đại úy Nguyễn Văn Võ - phòng cháy chữa cháy TP Thuận An.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố Đại úy Nguyễn Văn Võ, Trung tá Nguyễn Duy Linh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại úy Võ bị tạm giam còn Trung tá Linh bị cấm khởi nơi cư trú vì đang trong thời gian điều trị bệnh.

