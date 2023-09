Công an Bình Thạnh tìm chủ xe liên quan vụ án chiếm đoạt tài sản

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết đang thụ lý vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 3-1 tại số 113/4/16/7 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Theo nội dung vụ án, chị Nguyễn Thị Kim Tiến có quen biết và cho Quảng Hồng Nam mượn xe SH Mode màu đỏ biển số 48H1– 199.64 của chị Tiến để làm phương tiện đi lại. Sau đó, Nam đem chiếc SH Mode trên đi cầm cố.

Quá trình điều tra, xác minh, nhận thấy xe SH mode BKS 48H1- 199.64 do bà Mai Thị Bích Liên là chủ sở hữu. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chưa làm việc được với bà Liên.

Do đó, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thông báo tìm bà Mai Thị Bích Liên là chủ sở hữu mô tô biển số 48H1– 199.64. Đề nghị liên hệ Công an quận Bình Thạnh (Đội Điều tra Tổng hợp), số 18 Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, điện thoại: 08.38432345 gặp Phạm Văn Bình để làm việc.

NGUYỄN YÊN