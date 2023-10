Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 từ ngày 14-7 đến ngày 15-9.

Đại tá Lê Quang Nhân, Gíam đốc Công an Bình Thuận biểu dương thành tích đạt được trong đợt cao điểm. Ảnh NY.

Theo đó, nhờ quyết tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh, ngay từ khâu chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện, phương tiện, tập trung lực lượng chủ động bám sát cơ sở, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuyên chiến với các loại tội phạm; đã đạt được kết quả khá toàn diện, cơ bản đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, đã điều tra, khám phá 164/202 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trong kỳ (đạt tỷ lệ 81,2%); trong đó, đã điều tra khám phá 22/26 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 84,6%).

Công an Bình Thuận ra quân thực hiện cao điểm và đã triệt phá nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng. Ảnh PĐ.

Triệt phá 64 vụ đánh bạc (tăng 28 vụ so với thời gian trước cao điểm). Triệt phá 2 vụ chứa mại dâm” (tăng 2 vụ so với thời gian trước cao điểm). Trong đó, với các nhóm đối tượng có hành vi lấn chiếm đất đai: Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ án/ 12 bị can về hành vi huỷ hoại tài sản; 1 vụ án/ 3 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, 1 vụ án/ 5 bị can về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 vụ án/4 bị can về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Với quyết tâm cao, Công an Bình Thuận đã điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng. Ảnh PĐ.

Phát hiện, triệt phá 147 vụ/201 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý (tăng 61 vụ/69 đối tượng so với thời gian trước cao điểm).

Phát hiện 129 vụ/ 128 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (tăng 89 vụ so với thời gian trước cao điểm).

Kiểm tra, phát hiện 47 vụ/59 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (tăng 11 vụ so với thời gian trước cao điểm).

Ngoài ra đã vận động nhân dân giao nộp và thu 1 súng hơi, 8 súng tự chế, 2 công cụ hỗ trợ, 35 vũ khí thô sơ, 1 quả đạn cối, 5 viên đạn súng quân dụng.

Phát hiện, xử lý 8 vụ/12 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 1 súng hơi, 2 súng tự chế, 11 vũ khí thô sơ, 4 công cụ hỗ trợ và 99 viên đạn các loại.

Nhiều vụ vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ nghiêm trọng được khám phá.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được tập trung chỉ đạo, tăng cường, thúc đẩy tiến độ; kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra được nâng lên rõ rệt so với thời gian trước cao điểm.

Cũng trong dịp này, Gíam đốc Công an tỉnh Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể và 27 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an toàn tỉnh đã chủ động tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, chủ động kiểm soát không để băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, tỷ lệ điều tra khám phá án chung ở mức cao, đặc biệt là án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Công tác điều tra giải quyết án và tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết án cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Quá trình điều tra xử lý tội phạm lực lượng điều tra toàn tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Thượng tôn pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm”; công tác khởi tố, điều tra đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Cụ thể: Trong 9 tháng đầu năm 2023, cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã điều tra, khám phá 708 vụ phạm pháp hình sự, 74 vụ liên quan đến đánh bạc, 827 vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường; đã phát hiện làm rõ 462 vụ với 682 đối tượng ma túy, thu giữ gần 900g heroin, hơn 4,4kg ma túy tổng hợp….

PHƯƠNG NAM