Công an Cần Thơ lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp lễ 30-4 và 1-5.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTC ngày 21/02/2023 của Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự, y tế đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy các sự kiện trên địa bàn thành phố.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Chú trọng công tác nắm tình hình liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội để chủ động có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Trọng tâm là công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, trộm cắp, cướp giật tài sản lợi dụng nơi đông người để hoạt động phạm tội

Kịp thời phát hiện, có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra các hoạt động gây rối, mất an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ…

Qua đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện an ninh, an toàn, thuận lợi để nhân dân và du khách các nơi về TP Cần Thơ du lịch, tham gia các hoạt động lễ, hội trong dịp nghỉ Lễ.

Theo đó, công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện triển khai nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực được phân công, nhất là tại các khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, đầu mối giao thông trọng điểm.

Công an thành phố bố trí quân số đảm bảo đủ số lực lượng từ các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện cùng với hơn 40 đồng chí của Thanh tra giao thông và hơn 100 lực lượng quân sự thành phố. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng Tiểu ban ANTT - Y tế chỉ đạo trực tiếp.



