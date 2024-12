Công an có không quá 205 tướng 01/12/2024 06:00

(PLO)- Lực lượng công an nhân dân có không quá 205 tướng, trong đó Chính phủ được giao quy định chi tiết các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng.

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Luật Công an nhân dân.

Liên quan đến quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân, Điều 25 quy định cấp quân hàm đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng không quá 7 người, gồm thứ trưởng Bộ Công an là 6 và Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng, số lượng không quá 197.

Đây là điểm mới của lần sửa đổi, bổ sung này bởi Luật Công an nhân dân năm 2023 quy định chi tiết các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng thì nay đã giao lại cho Chính phủ quy định.

Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng và cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị được tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp tướng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Với các sĩ quan Công an nhân dân biệt phái có chức vụ, chức danh cao hơn chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng và trường hợp đặc biệt được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định.

Còn với cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi các đại biểu bấm nút thông qua hôm 28-11, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Tấn Tới, cho hay có ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 25 Luật Công an nhân dân để thống nhất về thẩm quyền quy định cụ thể vị trí có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng và cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị được tổ chức lại.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Điều 25 của Luật Công an nhân dân là cần thiết nhằm thống nhất chung chính sách này giữa hai luật, hai lực lượng quân đội và công an về thẩm quyền quy định cấp bậc hàm từ Trung tướng trở xuống.

Luật này có hiệu lực thi hành từ hôm nay (1-12-2024).