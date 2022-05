Công an Đắk Lắk nói về 2 vụ phá rừng lớn nhất tỉnh

Ngày 6-5, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ phá gần 400 ha rừng ở Ea Súp, sau khi phát hiện thông tin, lực lượng Công an đã đến hiện trường để khảo sát. Bước đầu, công an cùng lực lượng chức năng kiểm tra xác minh.

Qua xác định thì đến nay, có gần 400ha rừng ở Ea Súp bị phá. Lãnh đạo Công an tỉnh đã có cuộc họp khẩn, phân công lực lượng để tiến hành điều tra.

“Không những riêng vụ phá rừng ở Ea Súp, hiện nay Công an tỉnh đang tiến hành điều tra tất cả các vụ việc liên quan đến xâm chiếm, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tập trung cho vụ phá rừng ở Ya Tờ Mốt (Ea Súp)”- Đại tá Nguyễn Văn Quy nói.

Cũng theo Đại tá Quy, hiện nay các đơn vị liên quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành giám định. Tuy nhiên do địa bàn rộng, do điều kiện thời tiết nên việc giám định trong thời gian dài. Hiện nay, đơn vị đang tập trung giám định để xác định thiệt hại. Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

“Tiếp đó, chúng tôi sẽ làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, tập trung làm rõ trách nhiệm của những người quản lý bảo vệ rừng, các tổ chức và cá nhân liên quan. Trước đó, 12-4, chúng tôi đã khởi tố vụ án để điều tra”- đại diện Công an tỉnh thông tin.

Đối với vụ phá rừng ở Lắk xảy ra từ tháng 3-2022, xảy ra tại tiểu khu 1391, 1392 và 1400 thuộc sự quản lý của Công ty Tập đoàn Tân Mai và UBND xã Đắk Pơ, từ ngày 6 đến 12-4, tỉnh cũng đã chỉ đạo cho UBND huyện Lắk và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh. Đến nay, diện tích rừng bị phá là hơn 74ha.

Tiếp đó, UBND huyện Lắk đã lập đoàn kiểm tra. Hiện nay, Công an huyện Lắk đang phối hợp với VKS và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường. Đến nay, mới khám nghiệm được hơn 40ha.

“Hiện nay, chúng tôi cũng đang tập trung xác minh, tìm căn cứ pháp lý dấu hiệu sai phạm của các đối tượng. Nếu đủ yếu tố, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án để điều tra”- đại diện Công an tỉnh thông tin.