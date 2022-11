Công an kết luận vụ người giữ trẻ hành hạ làm chết cháu bé 17 tháng tuổi ở quận 7

(PLO)- Người giữ trẻ Nguyễn Ngọc Phượng nhiều lần dùng tay, cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân cháu bé 17 tháng tuổi khiến cháu tử vong.

Công an quận 7, TP.HCM vừa đã có kết luận điều tra bước đầu về vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do chấn thương sọ não là do bị người giữ trẻ đánh đập tại phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7

Theo kết quả điều tra, từ ngày 25-9 bà Phượng có nhận giữ bé TGH (17 tháng tuổi) với số tiền là 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian trông giữ, bé H thường xuyên khóc nên Phượng bực bội cộng thêm việc cha cháu bé không trả tiền công đúng hẹn nên Phượng đã nhiều lần dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H dẫn đến gây thương tích.

Đỉnh điểm từ ngày 31-10 đến ngày 5-11, bé H khóc thì Phượng đã dùng tay tát mạnh vào mặt và dùng tay ký mạnh vào vùng đầu của bé Hân nhiều lần, có lần đã dùng bình sữa gõ vào đầu bé H.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, chồng bà Phượng nhiều lần chứng kiến việc Phượng đánh đập bé H nhưng không can ngăn. Ông này cũng có một lần cho bé H ăn và có dùng tay phát hai cái vào đùi khi bé không chịu ăn.

Từ kết quả điều tra trên, Công an quận 7 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phượng và Hữu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, đêm ngày 6-11, cha bé H nhận được điện thoại của Phượng báo tin bé H bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng II TPHCM.

Khi anh chạy vào Bệnh viện thì thấy bé toàn thân tím tái, hôn mê và trên người có nhiều vết bầm tím. Anh nghi ngờ bé bị người giữ trẻ đánh đập nên đã đến Công an phường Phú Mỹ (quận 7) trình báo. Đến sáng ngày 8-11, bé H đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 7 đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận 7 và Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, giải phẫu tử thi và xác định nguyên nhân bé H tử vong là do Chấn thương sọ não.

Công an sau đó đã mời Phượng và Hữu về làm việc.

TỰ SANG