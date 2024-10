Công an Khánh Hòa đang điều tra vụ ngộ độc tại Trường iSchool Nha Trang 19/10/2024 11:00

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục trao đổi với các cơ quan chuyên môn để giải quyết vụ án ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cung cấp thông tin liên quan tiến độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học- THCS - THPT iSchool Nha Trang hôm 17-11-2022.

Trường iSchool Nha Trang- nơi gần 700 học sinh bị ngộ độc. Ảnh: HH



Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 23-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Sau đó, cơ quan điều tra trao đổi với các cơ quan tố tụng để đánh giá tài liệu, chứng cứ.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, trao đổi với các cơ quan chuyên môn để đảm bảo giải quyết vụ án đúng theo quy định pháp luật.

Đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang hôm 17-11-2022 làm một học sinh có quốc tịch Malaysia tử vong, gần 700 học sinh bị ngộ độc.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện trong mẫu cánh gà chiên bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang có các vi khuẩn Samonella spp, Bacillus cereus, Escherrichia coli. Vi khuẩn Bacillus cereus cũng có trong mẫu nước mắm.