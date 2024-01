Ngày 11-1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Thiếu tá Đỗ Bảo Liêm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang.

Trường iSchool Nha Trang- nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm một học sinh tử vong. Ảnh: H.H

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vào ngày 23-11-2022. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn làm rõ vụ án. Chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả”- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang hôm 17-11- 2022 làm một học (sinh năm 2016, quốc tịch Malaysia) tử vong và gần 700 học sinh bị ngộ độc.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện trong mẫu cánh gà chiên bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang có các vi khuẩn Samonella spp, Bacillus cereus, Escherrichia coli. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus cũng có trong mẫu nước mắm.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, chủng Bacillus cereus trong cánh gà, nước mắm là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu, độc tố ruột không ly giải hồng cầu.

Ngày 23-11-2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang.

HUỲNH HẢI